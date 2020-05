Trung Quốc “nóng mặt” khi Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia WHO

Đài Loan được xem là một trong những nơi có chiến dịch chống Covid-19 hiệu quả nhất thế giới tính tới lúc này với khoảng hơn 400 ca bệnh và 6 người chết. (Ảnh: AFP)

Ngày 2/5, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ cố gắng “tìm cách đổ lỗi” liên quan tới đại dịch Covid-19 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ khởi động một chiến dịch trên mạng xã hội Twitter kêu gọi cho Đài Loan tham gia Hội nghị Y tế Thế giới (WHA).

Trước đó, phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng cáo buộc Mỹ thực hiện động thái chính trị khi ủng hộ Đài Loan tham gia WHA, dự kiến diễn ra vào ngày 17/5.

Bắc Kinh cáo buộc Washington “can thiệp vào tình hình nội bộ” trong bối cảnh Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh và tuyên bố sẵn sàng dùng mọi cách đưa hòn đảo về trở lại đại lục, kể cả dùng vũ lực.

Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ công khai ủng hộ Đài Loan có thể làm ảnh hưởng tới “bầu không khí hợp tác” trong thời điểm các bên cần sự đoàn kết.

Tối ngày 1/5, Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng dòng hashtag “Tweet vì Đài Loan” trên Twitter, kêu gọi phục hồi vị trí quan sát viên tại WHO cho hòn đảo.

Đài Loan từng là quan sát viên WHO từ năm 2009 tới 2016 nhưng sau đó được cho là đã bị loại bỏ vì áp lực từ phía Bắc Kinh, theo SCMP.

Mỹ cho rằng Đài Loan phù hợp để tham gia trong bối cảnh thế giới đang thảo luận về Covid-19 và các mối đe dọa y tế khác và thế giới cần chuyên môn của Đài Loan.

“Liệu có là quá nhiều khi yêu cầu Đài Loan được phép chia sẻ kinh nghiệm, sự cam kết của họ với toàn thế giới? Liệu thế giới có bị khuất phục trước áp lực từ Trung Quốc?”, thông điệp viết.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan ngày 2/5 lên tiếng kêu gọi “những người bạn và đối tác cùng chung chí hướng” tham gia phong trào mà Mỹ phát động.

Australia tuyên bố họ sẽ ủng hộ Đài Loan quay trở lại WHO làm quan sát viên, trong bối cảnh căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh đang leo thang. Trước đó, một nhà ngoại giao Trung Quốc từng dọa sẽ “tẩy chay” hàng hóa Australia sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc của Covid-19.

WHO cho biết họ vẫn bàn bạc với các quan chức thuộc trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Đài Loan, các nhà khoa học của hòn đảo liên quan tới dịch bệnh. WHO cũng cho biết vấn đề Đài Loan là do các thành viên quyết và họ không có quyền trong việc này.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí