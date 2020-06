Trồng hơn 1 ha cây cần sa để… cho gà ăn!

Ngày 24, 6, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý một vụ trồng cây cần sa có số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở địa bàn huyện này.

Cơ quan công an phát hiện hộ dân trồng 539 cây cần sa

Trước đó, qua tin báo của người dân, trưa 23-6, Công an huyện Krông Búk phối hợp với Công an huyện Cư M’gar kiểm tra khu rẫy của ông Bùi Trung Kiên (SN 1976, ngụ buôn Cư Juôt, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk). Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 539 cây cần sa, cao từ 40cm đến 3m trồng trong rẫy cà phê, trên diện tích khoảng 1,1 ha.

Làm việc với công an, bước đầu ông Kiên khai nhận vào cuối năm 2019, người làm thuê cho ông từ Quảng Ngãi vào (không rõ họ tên và lai lịch) cho một số hạt giống để trồng với mục đích phục vụ chăn nuôi cho gà vịt ăn để phòng chống bệnh.

Cơ quan công an đã nhổ bỏ toàn bộ số cần sa trên và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Bùi Trung Kiên khai rằng trồng cần sa chỉ để cho gà ăn

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ trồng cần sa trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với quy mô lớn. Khi làm việc với công an, những người trồng cần sa đều cho rằng không biết đó là cây cần sa, hoặc trồng với mục đích cho gà vịt ăn để… phòng chống bệnh tật.

