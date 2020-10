Trốn truy nã 13 năm, một 'tú bà' 9X bị phát hiện bên trong khu cách ly phòng dịch COVID-19

Thông tin từ Công an TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này mới đây đã tiến hành bắt giữ Vũ Thị Hồng Liên - là đối tượng bị Công an TP. Hải Phòng truy nã từ năm 2007 về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đối tượng Vũ Thị Hồng Liên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Trước đó qua công tác nắm tình hình và quản lý số người thuộc diện cách ly y tế phòng dịch COVID-19 tại trung tâm cách ly Centerway (khu Nam Thọ, phường Trà Cổ), Công an TP. Móng Cái đã phát hiện trường hợp một phụ nữ khai tên là Cúc, quê ở Nghệ An, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm.

...

Công an TP. Móng Cái sau đó đã tổ chức lấy dấu vân tay để truy nguyên, làm rõ nhân thân lai lịch. Qua điều tra lực lượng chức năng xác định, Cúc tên thật là Vũ Thị Hồng Liên (SN 1993, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Liên chính là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng ra quyết định truy nã số 17 ngày 27/12/2007 về hành vi “Môi giới mại dâm”. Công an TP. Móng Cái đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thông báo cho Công an TP. Hải Phòng để phối hợp xử lý.

