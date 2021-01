Trộm chó lái ô tô lao thẳng vào tổ tuần tra chốt chặn

Đến 8h sáng nay (13/1) lực lượng chức năng gồm cảnh sát cơ động, công an, dân phòng, dân quân thuộc TX Bến Cát (Bình Dương) đang khuôn vùng bao vây truy bắt hai tên trộm chó liều lĩnh lao xe ô tô vào tổ tuần tra rồi bỏ xe tháo chạy.

Xe trộm cho và tang vật

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, qua camera giám sát an ninh, Công an xã Phú An phát hiện xe ô tô biển số 61A216.05 có dấu hiệu nghi vấn. Qua theo dõi camera phát hiện có hành vi bắn trộm 2 con chó trước ngã 3 Sông Hương thuộc ấp Bến Giảng, xã Phú An.

Lực lượng tổ chức chốt chặn để kiểm tra nhưng đối tượng đã không chấp hành và lao thẳng đụng vào xe lực lượng Công an. Sau đó, 1 đối tượng bên ghế phụ nhảy xuống xe bỏ chạy, đối tượng còn lại tiếp tục lách xe bỏ chạy khoảng 200 mét vào đường cùng bỏ lại 7 con chó và nhiều tang vật chạy trốn vào khu vườn cao su.

Tang vật trên xe ô tô của đối tượng

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã huy động lực lượng đang tuần tra phối hợp Công an xã Phú An truy tìm đối tượng. Qua kiểm tra có 7 con chó bị quấn băng keo, 1 súng sử dụng xung điện bắn chó, 1 bịch bột ớt, 1 cuộn băng keo, 1 nạng ná, 1 gậy 3 khúc và ghế sau xe có 1 nón keppi của ngành Công an.

Xe của lực lượng chức năng bị trộm chó lao thẳng vào

Trên xe ô tô của đối tượng có nón ngành công an

Hiện, các lực lượng đang truy tìm đối tượng, chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

