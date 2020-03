Triệt xóa những “thiên đường sung sướng” giá rẻ ven biển xứ Nghệ

Ngày 24/3, Ban Công an xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, 3 ngày qua, Ban công an xã đã phối hợp với Công an huyện Diễn Châu ra quân triệt xóa tụ điểm mại dâm nhức nhối ở Khu du lịch biển Diễn Thành.

Lực lượng chức năng kiểm tra các ki ốt ở bãi biển Diễn Thành.

Bãi biển Diễn Thành có khoảng 100 ki-ot kinh doanh các loại hình dịch vụ nhà hàng hải sản biển. Nhưng nhiều hộ kinh doanh khu vực bãi biển biến tướng, nuôi gái mại dâm phục vụ khách khi có nhu cầu.

Đặc biệt với mức giá “siêu rẻ” chỉ từ 150-200 nghìn đồng 1 lần tiếp khách khiến nơi đây trở thành 1 tụ điểm mại dâm.

Mặc dù chính quyền địa phương, cơ quan công an đã nhiều lần xử lý những ki-ot nuôi gái bán dâm, nhưng các hộ kinh doanh rất tinh vi trong quá trình hoạt động khiến lực lượng chức năng rất khó xử lý.

Ngày 21/3, Công an huyện Diễn Châu đã lập tổ công tác phối hợp với Công an xã Diễn Thành và chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát để quyết tâm triệt xóa tụ điểm mại dâm giá rẻ này.

Sau 3 ngày vừa tuyên truyền vừa tuần tra xử lý, đến nay 28 hộ kinh doanh trước đây có nuôi gái bán dâm đã đóng cửa, một số sửa sang ki-ot để chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Lãnh đạo công an xã Diễn Thành cho biết: Những ngày qua lực lượng công an vừa tuyên truyền vừa tuần tra, ban đầu chỉ là đẩy đuổi.

Nếu những hộ nào không chấp hành hoặc chống đối sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Trong những ngày tới, cơ quan công an vẫn tiếp tục tuần tra kiểm soát để quyết tâm xóa sạch tụ điểm mại dâm này.

Trước đó vào trung tuần tháng 3/2020, Công an huyện Diễn Châu cũng đã ra quân triệt xóa "thiên đường sung sướng" ở khu du lịch biển Hòn Câu (xã Diễn Hải, Diễn Châu). Nơi đây cũng từng được biết đến là một tụ điểm mại dâm giá rẻ khiến dư luận nhức nhối.

