Triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ 3 đối tượng Vinh, Quân và Khánh cùng tang vật 9.000 viên MTTH.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 14-1-2022, tại khách sạn Hoàng Anh (thuộc P. Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lực lượng chức năng phá Chuyên án MTH-2020, bắt quả tang 3 đối tượng: Phan Lê Thị Vinh, Nguyễn Hoàng Quân và Trần Văn Khánh đang có hành vi: "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy", tang vật thu giữ 9.000 viên MTTH. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Lê Thị Vinh và Trần Văn Khánh về hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy", Nguyễn Hoàng Quân về hành vi: "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Xác định đây là đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, các đối tượng bị bắt giữ chỉ là những “chân rết", còn đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây vẫn chưa lộ diện. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý nhanh chóng mở rộng vụ án, truy bắt bằng được đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, các điều tra viên nắm được thông tin chủ nhân của "lô hàng" 9.000 viên MTTH là đối tượng Tuấn ở TP Đông Hà (Quảng Trị).

Ngay sau khi nắm được thông tin trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử một tổ công tác khẩn trương vào Quảng Trị để rà soát, xác minh các thông tin về đối tượng tên Tuấn. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, tổ công tác đã xác định được đối tượng Tuấn có tên thật là Bùi Anh Tuấn (1981, trú P. 4, TP Đông Hà).Tuy nhiên, thời điểm xác minh được nhân thân Tuấn thì đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Việc đối tượng vắng mặt nơi cư trú không ngoài nhận định của tổ công tác, vì Tuấn là đối tượng rất ma mãnh, việc "đàn em" đưa ma túy ra Hà Tĩnh tiêu thụ rồi "mất tích" sẽ khiến hắn nghi ngờ và tìm lối thoát cho riêng mình.

Quyết tâm bằng mọi giá phải bắt giữ bằng được kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây ma túy này, tổ công tác đã phối kết hợp chặt chẽ với Công an TP Đông Hà tiến hành giám sát 24/24 nơi ở của đối tượng. Đúng như nhận định, ngày 13-3-2022, khi Bùi Anh Tuấn âm thầm trở về thăm gia đình thì bị bắt giữ. Thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng thu giữ trong người Tuấn có 5 viên MTTH. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Tuấn về hành vi: "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xử lý về hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng cầm đầu Bùi Anh Tuấn.



Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, Bùi Anh Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây ma túy lớn. Tuấn đã cấu kết với nhóm đối tượng người Lào ở khu vực giáp biên giới tỉnh Quảng Trị để mua và vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam, sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ. Theo đó, quá trình hoạt động mua bán ma túy, Tuấn không bao giờ trực tiếp tham gia "giao dịch", mà đứng sau điều hành, chỉ đạo các "chân rết" là Vinh, Quân và Khánh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa các đối tượng Tuấn, Vinh, Quân và Khánh ra truy tố trước pháp luật về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

