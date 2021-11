Triệt phá đường dây lô đề hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 9/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Cục CSHS - Bộ Công an) và các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao, bắt giữ 11 đối tượng.

Trước đó, đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn.

Đối tượng Nguyễn Thùy Linh tại cơ quan công an



Trong đó đối tượng Lê Cảnh Toàn (SN 1986, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở TP Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho Nguyễn Thùy Linh (SN 1983, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Là đối tượng cầm đầu đường dây, Nguyễn Thùy Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại TPHCM.

Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Lê Cảnh Toàn, Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại TP Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương (SN 1984, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Hương là đại lý cấp 1 của Linh tại TP Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971, trú phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989, trú phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)…

Đối tượng Lê Cảnh Toàn



Để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram...

...

Qua biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. Khi có kết quả Xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Nhận định thời cơ chín muồi, ngày 2/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng đồng loạt khám xét, bắt giữ 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Một phần tang vật vụ án



Trong đó, Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tại TP Hà Nội, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của Vũ Thùy Hương và các đối tượng khác. Tại nhà Hương, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt, 400 USD, 1 máy đếm tiền.

Tại tỉnh Nghệ An, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Cảnh Toàn và các đối tượng khác. Đáng chú ý, khi Tổ công tác ập vào, Lê Cảnh Toàn đã chống đối quyết liệt, đập vỡ màn hình điện thoại mà đối tượng dùng để giao dịch thông tin cờ bạc nhằm xoá dấu vết.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 7/2021 đến ngày 2/11/2021 các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc. Riêng ngày 2/11 là hơn 12,6 tỷ đồng.

Tổng tang vật thu giữ gồm gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: saostar.vn