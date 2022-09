Triệt phá 'động thác loạn' do một nữ Tiktoker làm chủ

Pháp luật

Ngày 25/9, Công an quận 7 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM truy bắt Đào Thị Ánh Nguyệt (ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về "động thác loạn" tại khu vực do chính người này đứng tên đại diện pháp luật.