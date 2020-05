Trèo qua cửa thông gió để sửa bồn nước, nam thanh niên té tử vong

Ngày 24/5, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Công an huyện U Minh (Cà Mau) đã bàn giao thi thể anh N. T. V. (25 tuổi, ngụ 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh), nhân viên kỹ thuật của một cửa hàng bán xe máy trên địa bàn huyện U Minh. Theo thông tin ban đầu, vào trưa 23/5, anh V. leo lên cửa thông gió nhà vệ sinh xả nước trong bồn ra để sửa bồn nước do bị nghẹt.

Một lúc sau, ông Nguyễn Huỳnh Tiến Phát, cửa hàng trưởng nghe tiếng động lớn trong nhà vệ sinh, chạy vào thấy Vũ nằm dưới nền gạch sàn nhà vệ sinh. Những người đồng nghiệp cùng làm tại cơ sở này đã đưa nạn nhân N. T. V cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện U Minh.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ chẩn đoán N. T. V chấn thương sọ não, chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu nhưng tử vong trên đường chuyển viện, theo Tiền Phong.

Vụ việc sau đó được trình báo công an. Nhận được tin báo, công an địa phương đã phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an huyện U Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do anh Vũ rơi từ bồn nước xuống nhà vệ sinh dẫn đến tử vong. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Vũ cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: Đời sống Plus