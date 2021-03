Tranh cãi nguồn gốc rượu đang uống, cầm tuýp sắt đánh hỏng mắt bạn nhậu

Đối tượng Lê Quang Thành tại cơ quan điều tra.

Sáng 3/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quang Thành (SN 1984, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 19h45’ ngày 2/1/2021, Thành tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng.

Để góp vui, anh Phan Tiến Việt (SN 1986, trú cùng thôn Quang Trung 1) có mang một can rượu 10 lít cùng sang nhậu.

Trong quá trình “chén chú, chén anh” đã xảy ra tranh cãi về vấn đề nguồn gốc của loại rượu đang uống.

Thành đã cầm tuýp sắt đánh vào mặt anh Việt khiến nạn nhân bị thương ở mắt trái, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Kết quả giám định pháp y, mắt trái của anh Việt bị hỏng hoàn toàn với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 43%.

Tác giả: Sỹ Hoà

Nguồn tin: Báo Giao Thông