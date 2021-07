Trang bị bất ngờ của mẫu ô tô giá 150 triệu - ngang ngửa Honda SH 150i, "đấu" Kia Morning

Daihatsu là một hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản được thành lập từ khá sớm, hãng xe đã cho ra mắt nhiều mẫu xe khác nhau ở nhiều thị trường Đông Nam Á, chủ yếu là xe cỡ nhỏ hay những chiếc xe tải thùng.

Nói về giá, thương hiệu này có mẫu Daihatsu Ayla với bản 1.0 MT "vô địch" rẻ tại Indonesia - ở ngưỡng 100,3 triệu RP (khoảng 159 triệu đồng), biến thể đắt nhất có giá 159,4 triệu Rp (khoảng 253 triệu đồng).

Mẫu hatchback được chia thành hai loại động cơ 1.0 L và 1.2L, với 7 biến thể (1.0 D, 1.0 D +, 1.0 X, 1.0 X Deluxe, 1.2 X, 1.2 R và 1.2 R Deluxe). Trong đó, biến thể 1.0 D và 1.0 D+ có tùy chọn hộp số tay.

Trong khi các biến thể X đến R Deluxe có tùy chọn chuyển số tự động. Về kích thước, các biến thể của bản 1.0L có chiều dài x rộng x cao tương ứng 3.640 × 1600 × 1.520m, chiều dài cơ sở 2.455mm, khoảng sáng gầm xe 180mm.

Trong khi bản 1.2L có kích thước tổng thể không quá khác biệt, ở mức 3.660 × 1600 × 1.520mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.450mm, khoảng sáng gầm xe 180mm. Kích thước này tương đương các dòng xe cỡ nhỏ tại Việt Nam như Toyota Wigo, nhỉnh hơn 1 chút so với Kia Morning.

Ngoại thất chiếc ô tô giá rẻ không quá đặc biệt nhưng được đánh giá trẻ trung nhờ các sắc màu nổi bật như đỏ, vàng. Phía trước, hãng trang bị lưới tản nhiệt chrome tối màu. Hai bên chính là cụm đèn sương mù hai bên tạo nên sự cân đối cho chiếc xe.

Tay nắm cửa được sơn cùng màu với thân xe tạo nên sự thống nhất liền mạch cho chiếc xe. Gương chiếu hậu được tích hợp tự động gập chỉnh điện đi kèm đèn báo rẽ. Xe vẫn sử dụng vành 14 inch cho bản cao cấp nhất và 13 inch cho bản thấp nhất.

... Màu sắc trẻ trung của chiếc ô tô giá rẻ.



Những chi tiết bên trong xe được nhà sản xuất mang lại với sự tối giản cần thiết nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn. Xe có thể chứa 5 người. Một số tiện nghi của chiếc ô tô giá rẻ là có khóa tích hợp báo động, bộ điều khiển nhiệt độ cabin kỹ thuật số.

Ayla có nhiều ngăn chứa đồ như túi trang trí cửa, khay để cốc cho hàng ghế sau, khay điều khiển, hộp đựng găng tay và giá để chai trên cửa. Đáng tiếc, biến thể thấp nhất không được trang bị gạt mưa phía sau, AC.

Nội thất bên trong chiếc ô tô giá 150 triệu đồng.

Ngăn chứa đồ trong xe.

Daihatsu Ayla được trang bị động cơ 1KR-DE EFI, DOHC, dung tích 1.0L (998cc) và 3 xi-lanh, công suất tối đa 65 mã lực với mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Biến thể Daihatsu Ayla 1.2L được trang bị động cơ có mã 3NR-VE và VVT-i kép, có cùng công suất và mô-men xoắn lớn hơn 87 Nm.

Về khía cạnh an toàn, Daihatsu Ayla có các tính năng an toàn tiêu chuẩn như dây an toàn được gắn trên mỗi ghế. Các tính năng thân thiện với trẻ em như khóa an toàn cho trẻ em.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị