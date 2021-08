'TP Vinh áp dụng chỉ thị 16+ từ sáng 20-8' là tin giả

... 14 địa phương ở Nghệ An giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 Tại cuộc họp chiều 19-8, ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - thống nhất, từ 0h sáng 20-8, 7 huyện trong tỉnh gồm Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong sẽ giãn cách theo chỉ thị 15. 14 huyện, thành phố, thị xã còn lại giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tối 19-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua tại tỉnh này có 17 ca COVID-19, trong đó có 5 ca cộng đồng và 12 ca cách ly từ trước. Như vậy, từ 13-6 đến nay, Nghệ An có 700 ca COVID-19, trong đó có 277 người khỏi bệnh, xuất viện.