Toyota Fortuner 2021 được ra mắt ở Việt Nam, giá cao nhất 1,434 tỷ

Sáng 17/9, Toyota chính thức giới thiệu Fortuner 2021 tại thị trường Việt Nam. Sau Thái Lan, Việt Nam là thị trường thứ 2 tại Đông Nam Á đón nhận Fortuner phiên bản nâng cấp.

Fortuner 2021 được phân phối với 7 phiên bản có giá từ 995 triệu đồng đến 1,434 tỷ đồng.

Đáng chú ý là sự bổ sung 2 phiên bản cao cấp Legender để thay thế cho phiên bản TRD Sportivo. So với phiên bản trước, Fortuner 2021 có khoảng giá rộng hơn. Ở đời xe trước, Toyota Việt Nam phân phối Fortuner với mức giá từ 1,033 tỷ đến 1,354 tỷ đồng.

Với việc hạ giá phiên bản thấp nhất xuống dưới 1 tỷ đồng, Fortuner 2021 sẽ tăng tính cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ. Một số đối thủ tiêu biểu của Fortuner có thể kể đến là Ford Everest (999 triệu-1,388 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (995 triệu-1,245 tỷ đồng), Mitsubishi Pajero Sport (980 triệu-1,2 tỷ đồng).

Tổng thể, Toyota Fortuner 2021 không có nhiều sự khác biệt so với đời cũ. Thay đổi dễ nhận thấy ở đầu xe là lưới tản nhiệt được sơn đen, mở rộng hơn trước và đi kèm họa tiết dạng lượn sóng. Đèn pha sử dụng công nghệ LED kết hợp projector và có thêm một dải chrome viền bên dưới. Ở đuôi xe, điểm nổi bật là cụm đèn hậu LED có họa tiết mới.



Phiên bản cao cấp Fortuner Legender có ngoại hình thể thao hơn. Đầu xe gồm lưới tản nhiệt chia 2 tầng, hệ thống đèn LED mang họa tiết xương cá, chia 3 khoang. Đây là điểm nhận diện phiên bản Legender so với bản tiêu chuẩn.

...

Các số đo kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Toyota Fortuner 2021 lần lượt là 4.795 x 1.855 x 1.835 (mm), trục cơ sở đạt 2.745 mm. So với đời cũ, kích thước tổng thể của Fortuner 2021 được giữ nguyên.

Bên trong khoang ca-bin, Fortuner bản 2.4L được trang bị ghế nỉ, màn hình thông tin giải trí 7 inch, dàn âm thanh 6 loa.

Trong khi đó, bản cao cấp sở hữu ghế bọc da, vô-lăng bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, gương chiếu hậu chống chói, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay và hệ thống âm thanh 11 loa JBL.

Về công nghệ an toàn, Toyota Fortuner 2021 được trang bị 7 túi khí, phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến đỗ xe, camera lùi. Bản cao cấp có thêm camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Gói an toàn này gồm các tính năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo trước va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng.

Fortuner 2021 có 3 tùy chọn động cơ: diesel 2.4L (147 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm), xăng 2.7L (245 Nm) và diesel 2.8L (201 mã lực, 500 Nm). Các phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.4L và 2.8L được lắp ráp trong nước trong khi bản động cơ xăng 2.7L được nhập khẩu từ Indonesia.

Toyota Fortuner 2021 phiên bản thường được bán ra từ ngày 17/9. Hai phiên bản Legender dự kiến được phân phối từ đầu tháng 10.

