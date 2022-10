Tổng vốn đầu tư 9 tháng Hà Tĩnh ước đạt hơn 29.000 tỷ đồng

Dự án Nhà máy sản xuất Pin VinES tại thị xã Kỳ Anh (Ảnh: Văn Đức)



Theo thông tin từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong 9 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt hơn 29.000 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch (kế hoạch 43.000 tỷ đồng), tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: vốn nhà nước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch (tăng 2% so với cùng kỳ năm trước); vốn ngoài nhà nước đạt gần 15.200 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 8.800 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch (gấp 18 lần so với cùng kỳ năm trước).

Nguyên nhân chính dẫn đến tổng vốn đầu tư phát triển tăng so với cùng kỳ là do vốn đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất Pin VinES (thị xã Kỳ Anh) và dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Theo đó, các hạng mục quan trọng của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đang được tiến hành khẩn trương theo đúng tiến độ đề ra, dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES đã triển khai được 62% vốn đầu tư giai đoạn 1. Ngoài ra, các khu công nghiệp Cổng Khánh 1 và 2, khu đô thị TNR Stars Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh)... cũng đang được các nhà thầu tập trung thực hiện.

Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương đã tham gia tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước được đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như công tác giải ngân nguồn vốn, nhất là những dự án trọng điểm là động lực làm tăng lượng vốn đầu tư.

Đặc biệt, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai có chiều sâu các hoạt động xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội./.

