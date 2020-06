Tông vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường, phụ xe tải đứt rời cánh tay

Theo báo NLĐ, vào khoảng 11 giờ 50 phút trưa nay 25/6, xe ôtô tải loại nhỏ mang BKS 29C-072.43 đang lưu thông hướng Thanh Hóa - Ninh Bình bất ngờ tông thẳng vào đuôi chiếc xe đầu kéo 29R-018.15 đang đậu bên phải đường. Vụ tai nạn làm xe tải hư hỏng nặng phần đầu, một phụ xe (chưa rõ danh tính) bị thương rất nặng, đứt lìa cánh tay.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo NLĐ

Tại hiện trường sau vụ tai nạn, đầu chiếc xe tải nhỏ gần như nát bét, một phần cánh tay của người gặp nạn đứt rời, nằm dưới đường. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã tổ chức phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Theo một CSGT Công an Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên tuyến cho báo NLĐ biết, nguyên nhân dẫn tới tai nạn có thể do tài xế xe ôtô tải thiếu quan sát, bởi chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng đã đậu vào sát bên phải đường, có biển cảnh báo và đang chờ cứu hộ tới.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: Đời sống Plus