Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, nhiều đối tượng bị khởi tố

Ngày 29/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Hiểu (23 tuổi, trú tại xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại khoản 1, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Hiểu.

Trước đó, ngày 28/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra tại Hà Tĩnh và địa bàn khác liên quan để tiến hành điều tra làm rõ.

Xác định đây là đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, có sự phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn nên cơ quan điều tra đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai, Kon Tum, Nam Định để tiến hành điều tra.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 7/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Tấn Sơn (45 tuổi, trú tại chung cư Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Hiển (33 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

... Đối tượng Đào Văn Hiểu.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, tập trung nghiên cứu đánh giá tài liệu, triệu tập làm việc với các đối tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Hiểu về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

