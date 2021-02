Tình báo Canada coi Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: AFP)

"Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược giành lợi thế địa chính trị trên mọi mặt trận - kinh tế, công nghệ, chính trị, quân sự và sử dụng mọi yếu tố của quyền lực nhà nước nhằm thực hiện các hoạt động đe dọa trực tiếp tới chủ quyền và an ninh quốc gia của chúng ta", Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) David Vigneault phát biểu tại một diễn đàn an ninh trực tuyến hôm 9/2.

Ông Vigneault nói rằng một số thực thể nhà nước đang tiến hành các hoạt động thù địch và các hoạt động khác nhằm khai thác bí mật kinh doanh và dữ liệu nhạy cảm, điều này đã "đặt ra mối nguy hiểm đáng kể đối với thịnh vượng và chủ quyền của Canada". Giám đốc CSIS đã chỉ đích danh Trung Quốc.

Ông Vigneault cũng cảnh báo rằng các lĩnh vực như dược phẩm sinh học và y tế, trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, công nghệ đại dương và không gian vũ trụ là những lĩnh vực có nguy cơ bị tấn công cao nhất bởi các tin tặc do Trung Quốc hậu thuẫn. Tuy nhiên, Bắc Kinh thường xuyên bác bỏ cáo buộc cho rằng, nước này tìm cách đánh cắp các bí mật nước ngoài.

Ông Vigneault cũng cho biết Trung Quốc đã sử dụng "Chiến dịch Săn Cáo" để thường xuyên đe dọa các đối thủ chính trị ở Canada. "Săn cáo" là chiến dịch truy lùng các đối tượng bị Trung Quốc cho là các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Đây là lần thứ hai trong vài tháng vừa qua Canada đưa ra cáo buộc nhằm vào Trung Quốc, trong bối cảnh hai nước đang vướng vào các tranh cãi về ngoại giao và thương mại.

Vào tháng 11 năm ngoái, Cơ quan An ninh Thông tin Canada (CSE) lần đầu tiên xác định các chương trình do chính phủ tài trợ ở Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên là mối đe dọa lớn về tội phạm mạng.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí