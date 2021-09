Tin ma túy chữa được bệnh, người phụ nữ trở thành con nghiện

Ngày 9/9, Công an xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một người phụ nữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kha Thị Sỷ bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Theo đó, vào khoảng 20h ngày 7/9, tại khu vực bản Noọng Ó (xã Hữu Lập, Kỳ Sơn), Công an xã Hữu Lập phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn, Công an xã Bảo Nam bắt quả tang đối tượng Kha Thị Sỷ (SN 1967 trú tại bản Nọong Ó, xã Hữu Lập) đang tàng trữ 1 gói ma túy.

Bước đầu, Kha Thị Sỷ khai nhận do trước đó nghe một số người nói sử dụng ma tuý có thể chữ khỏi mọi bệnh tật ốm, đau. Do vậy Sỷ mua ma tuý để sử dụng mà không chịu ra ngoài trung tâm Y tế Huyện Kỳ Sơn chữa bệnh.

Sau một thời gian sử dụng, do Sỷ quá phụ thuộc vào chất ma tuý dẫn đến nghiện ma tuý lúc nào không hay. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an huyện Kỳ Sơn điều tra và xử lý theo quy định.

