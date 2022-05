Tìm thấy thi thể người đàn ông dưới lòng hồ thủy điện

Ngày 7/5, thông tin từ Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trên lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn B (xã Sơn Lang, huyện Kbang) sau 4 ngày tích cực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trước đó, ông L.T.H. (SN 1977, trú thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, huyện Kbang) đi làm rẫy của gia đình. Đến khoảng 16h30’ ngày 3/5, ông H. điều khiển xuồng máy qua khu vực lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn B để về nhà thì không may gặp nạn, rơi xuống hồ mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Kbang đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm nhưng không tìm thấy nạn nhân. Sau đó, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) cũng có mặt, tham gia tìm kiếm nạn nhân.

... Rất nhiều người dân hiếu kì tập trung ở bờ hồ để xem lực lượng chức năng thực hiện CNCH.

Tuy nhiên, do nước sâu, lòng hồ rộng, dưới nước có nhiều cây cối nên việc tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình nhận về làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân