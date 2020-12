“Tiểu tú ông” lừa đảo bằng chiêu trò tuyển "phi công" cho "máy bay bà già"

"Tiểu tú ông" Hồ Công Tài (Ảnh C.A)

Trưa ngày 24/12, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Công Tài (SN 2001, trú tại xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/12/2020, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo từ anh T.V.L. (SN 1992, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về việc anh bị một đối tượng có tài khoản zalo là "Nguyễn Thị Yến" lừa đảo môi giới dịch vụ tuyển "phi công" cho những người phụ nữ lớn tuổi với giá mỗi lần đi khách từ 5 đến 10 triệu đồng.

Sau khi thoả thuận công việc qua tin nhắn zalo, một đối tượng nữ nói giọng Huế gọi điện thoại cho anh L. để tạo niềm tin và chốt đơn hàng. Sau đó đối tượng này yêu cầu anh gửi thẻ điện thoại để nộp phí dịch vụ.

...

Trong ngày 11/12/2020, anh L. đã 6 lần nộp thẻ cho đối tượng với tổng số tiền lên đến 23 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Can Lộc đã nhanh chóng lần theo tin nhắn của bị hại, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng đang ở Thành phố Đà Nẵng. Lập tức, một tổ công tác lên đường xác minh, truy bắt đối tượng.

Nhận định ban đầu đối tượng lừa đảo là nữ, đang trú tại huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Tuy nhiên sau hơn 12 giờ đấu trí, nghiên cứu, phân tích phương thức, thủ đoạn, đặc điểm địa bàn, "tiểu tú ông" Hồ Công Tài đã bị các trinh sát hình sự lật mặt, bắt giữ khi đang ở nhà riêng tại tổ 6, thôn Xuân Phú, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông