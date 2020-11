Tiết lộ quá trình giang hồ Đường "Nhuệ" bị bắt trong lúc chạy trốn

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây hơn 6 tháng, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971) cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại phường Kỳ Bá (TP. Thái Bình) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. Tuy nhiên, trước đó Đường "Nhuệ" đã bỏ trốn khiến cơ quan chức năng vất vả để truy bắt.

Cụ thể, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương (vợ đối tượng Đường); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992), trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên (TP. Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003), trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi gây thương tích cho anh T.N.A. (SN 1996), trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương (cùng tỉnh Thái Bình).

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình khám nhà đối tượng Nguyễn Xuân Đường

Đến ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Thời điểm tiến hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của Dương thì Đường "Nhuệ" không có mặt nhà. Đặc biệt, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh triệu tập Đường đến làm việc thì đối tượng này đã lên xe chạy thoát. Do Đường là mắt xích quan trọng, là đối tượng cộm cán để mở rộng chuyên án cho nên áp lực đặt ra đối với Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình gặp không ít khó khăn.

Lần theo hướng bỏ trốn của Đường, các trinh sát xác định Phạm Đình Dũng (SN 1982), trú tại tổ 60, phường Bồ Xuyên (TP. Thái Bình, làm nghề lái xe taxi tự do) là người điều khiển xe ô tô chở đối tượng này. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến nhà thì Dũng vắng mặt. Quá trình rà soát, các trinh sát có thông tin Dũng có quan hệ thân thiết với Tô Văn Sơn (SN 1974, trú tại xã Tân Phong, Vũ Thư) là đàn em của Đường.

Đường "Nhuệ" bị bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam

Với những thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình nhận định nhiều khả năng Dũng đang đi cùng đối tượng Đường. Từ đó, đơn vị đã tập trung lực lượng truy tìm và đến khoảng 19h tối 9/4, Dũng được các trinh sát đưa về về Phòng CSHS làm việc.

Tại cơ quan công an, Dũng khai rằng, chiều 7/4 bản thân có chở Đường đến quán cà phê trên đường Lê Lợi (TP. Thái Bình), tiếp đó chở đối tượng này về thì nhà thì phát hiện công an đang có mặt. Do đó, Đường bảo Dũng chở về xã Vũ Chính, Tân Bình và sau đó chở đến nhà Sơn Võ...

...

Đến sáng 9/4, Đường "Nhuệ" gọi điện bảo Dũng chở đi huyện Hưng Hà. Tuy nhiên, khi đến nơi, đối tượng bảo Dũng chở sang BigC Nam Định. Sau khi chở đối tượng đến vị trí trên, Đường đi đâu thì tài xế không rõ. Ngay lập tức, 1 tổ công tác được liên hệ, trao đổi phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định và Công an TP. Nam Định đề nghị xác minh truy tìm Đường.

Chân dung vợ chồng giang hồ Đường "Nhuệ"

Quá trình rà soát, hai đơn vị phối hợp đã phát hiện vào khoảng 15h ngày 9/4, có một chiếc xe ô tô Vinfast màu trắng loại 5 chỗ đến đón Đường, nhưng cụ thể chiếc xe này đi đâu, về đâu thì không ai biết. Để nhanh chóng bắt giữ đối tượng, các trinh sát dựng mối quan hệ của Đường tại Nam Định và truy tìm chiếc xe ô tô đi đón đối tượng tại cửa BigC.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chiếc xe ô tô chở Đường của Nguyễn Tiến Hòa (SN 1974), trú tại TP. Nam Định. Ngay lập tức Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an TP. Nam Định tiến hành khai thác thông tin và xác định: Vào khoảng 16h chiều 9/4, Hòa đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Đường thông báo bản thân đang ở Big C và bảo Hòa ra đón về nhà Hòa chơi. Sau đó, Hòa đến đón Đường và cùng đối tượng này đi ăn uống, đến tối cùng ngày, Đường ngủ tại nhà Hòa.

Sáng 10/4, do Hòa có việc về quê nên Đường bảo Hòa chở đến xã Hòa Hầu để gặp Trần Văn Cường (SN 1973), trú tại thôn 8, xã Hòa Hậu (cùng huyện Lý Nhân).

Đường Nhuệ xuất hiện ở toà phúc thẩm vụ án của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết bị truy tố Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào sáng 11/5.

Đến 16h chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường. Đồng thời, tăng cường lực lượng phối hợp cùng Công an TP. Nam Định và Công an huyện Lý Nhân để xác định nhà Cường. Đến 21h30 tối 10/4, tổ công tác kết hợp với Công an xã Hòa Hậu bắt giữ được Đường "Nhuệ" tại nhà Cường và dẫn giải đối tượng an toàn về Công an tỉnh Thái Bình.

Với việc bắt giữ Cường, vụ án đã được làm rõ và vợ chồng Đường "Nhuệ" đã phải ra trước vành móng ngựa trả giá cho hành vi phạm tội đã gây ra. Hiện Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ thêm hành vi phạm tội của Đường và đồng phạm.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo GĐ&XH