Tiếp viên khoe thân, dùng nhiều cách lạ chiều khách

Vào lúc 23h khuya 17/12, tổ công tác của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an TP Biên Hòa, Đồng Nai bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Lan Anh thuộc khu phố 7, phường Thống Nhất.

Tại một phòng trong nhà nghỉ phát hiện 1 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng đã được tổ công tác lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an phường Thống Nhất cũng phát hiện đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Thanh Thanh trên cùng địa bàn.

Qua làm việc, các đối tượng đều khai nhận thỏa thuận và giao dịch với nhau qua mạng internet, sau đó chọn các nhà nhà nghỉ để thực hiện mua bán dâm.

Cũng trong đêm 17/12/2020, tổ công tác của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra cơ sở massage Huyền Linh thuộc Kp7, phường Tân Tiến và cơ sở massage Kiều An, thuộc Kp11 phường Tân Phong.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện các nữ nhân viên của quán đang trong tình trạng "không mảnh vải che thân" để thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Đến trưa ngày 18/12, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự, công an TP Biên Hòa đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở massage Phương Xa Xa, Bình Bình An, massage Phương My và Sim Tí" thuộc địa bàn các phường Phước Tân và Long Bình Tân.

Tại mỗi cơ sở đã phát hiện có 2 nhân viên nữ đang khỏa thân dùng tay, ngực kích dục cho khách đến massage. Các vụ việc đều đã được lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Được biết trước đó Ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh lĩnh vực “nhạy cảm” nhằm đẩy lùi các loại tội phạm, từng bước lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Còn nhớ chiều 8/8, các trinh sát PC03 công an tỉnh đồng loạt kiểm tra ba cơ sở massage tại TP Long Khánh, trong đó cơ sở Tố Nhi (phường Xuân Thanh) có ba nữ nhân viên đang khỏa thân để massage cho khách. Còn tại hai cơ sở massage My My Ngọc và Đại Hồng Đăng, lực lượng công an phát hiện một số nhân viên đang kích dục cho khách.

Tại TP Biên Hòa vào tối 30/7, các trinh sát công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra và phát hiện ba cơ sở kinh doanh dịch vụ massage ở phường Tân Hiệp có nhân viên khỏa thân kích dục cho khách, nữ nhân viên không mảnh vải che thân tắm cho khách.

Qua làm việc, nhân viên các cơ sở nói trên đều xác nhận, ngoài việc nhận lương theo tháng, các nhân viên còn chủ động thỏa thuận với khách massage kích dục để nhận “tiền bo” của khách.

Ngoài các cơ sở massage thì nhiều quán cà phê, hớt tóc cũng núp bóng để kích dục, bán dâm cho khách.

