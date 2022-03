Tiếp tục gia hạn tạm giam 3 bị can trong vụ “Tịnh thất Bồng lai”

Theo hồ sơ trước đó, ngày 5/1/2022, 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã bị bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng, để phục vụ cho công tác điều tra về hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Lê Tùng Vân cùng một số đối tượng trong vụ án " Tịnh thất Bồng lai"



Tội danh trên được VKSND huyện Đức Hòa phê chuẩn, Công an huyện tạm giam các bị can trên trong vòng 2 tháng và tiếp tục tạm giam các bị can thêm 2 tháng khi chuyển hồ sơ về tỉnh vào cuối tháng 2/2022.

Trong quá trình điều tra tại trụ sở, lực lượng chức năng còn nhận thêm nhiều nguồn tin tố giác đối với các bị can trên về hành vi "Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã gia hạn tạm giam 3 bị can lần 1, để tiếp tục điều tra./.

