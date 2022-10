Tiếng kêu cứu trắng đêm của người Đà Nẵng bị ngập trong mưa lịch sử

Lực lượng quân đội giải cứu một người già có nhà bị ngập ở quận Liên Chiểu - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Your browser does not support the video tag.

Người dân giải cứu một trường hợp bị nước cuốn trôi tại quận Liên Chiểu - Video: N.T.Y.T.

Những đợt mưa không ngớt từ trưa tới tối 14-10, cộng thêm thời điểm ngập rơi vào ban đêm đã khiến nhiều người Đà Nẵng trở tay không kịp.

Không chỉ có một số "điểm nóng" ngập đô thị xác định lâu nay như khu vực Khe Cạn (quận Thanh Khê) đường Hải Hồ, Trương Chí Cương, Trưng Nữ Vương (đoạn gần sân bay) ngập nặng, mà hầu hết các tuyến đường phố nước mưa đều tràn vỉa hè.

Bà Lê Thị Phương (đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu) nhận định đã sống ở Đà Nẵng hơn 60 năm nhưng đây là lần đầu chứng kiến cảnh ngập lụt đô thị lớn như lần này. Bởi trước nay chưa bao giờ nước tràn vào nhà bà quá 0,5m, nhưng lần này đã ngập quá đầu người khiến gia đình phải trốn lên tầng 2.

"Trong vùng đô thị chứ đâu phải trên núi mà lũ ống, lũ quét nên thành ra mình không bao giờ nghĩ nước lên nhanh vậy. Chưa đầy 1 tiếng mà nước ào vào nhà không kịp trở tay như vậy" - bà Phương nói.

Do nước ngập gây chia cắt cộng thêm việc mất điện nên trong đêm 14-10 có rất nhiều trường hợp phải nhờ tới lực lượng chức năng giải cứu.

...

Tại quận Thanh Khê, lực lượng Công an phường Hòa Khê và Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cùng các lực lượng khác đã giải cứu thành công 4 người dân bị mắc kẹt do nước lên.

Trong khi đó, tại quận Liên Chiểu, khuya 14-10 lực lượng quân đội cũng đã tổ chức di dời, đưa người già và trẻ nhỏ tại nhiều khu vực trũng, thấp đến nơi an toàn. Rạng sáng 15-10, Công an quận Cẩm Lệ cũng giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong mưa lũ phải bám trên cây.

Những lời kêu cứu trắng đêm trên mạng xã hội rạng sáng 15-10

Nhiều người bị mắc kẹt do nước lớn không thể về nhà, phải ở tạm trên vỉa đường Lê Thanh Nghị vào khuya 14-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tới rạng sáng 15-10, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang vẫn còn giải cứu nhiều trường hợp bị cô lập trong nước lũ - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Công an giải cứu 4 người mắc kẹt trên đường phố vì nước dâng cao ở phường Hòa Khê - Ảnh: Công an cung cấp

Đưa một cụ bà đi tránh ngập ở quận Liên Chiểu - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Tác giả: TRƯỜNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ