Thuỷ Tiên khản cổ gọi tên người dân, trấn an một câu khiến ai cũng xúc động

Hôm nay (28/10), Thuỷ Tiên và Công Vinh đã có mặt tại Bố Trạch, Quảng Bình để phát tiền cho bà con vùng lũ. Tại đây, mực nước sông đã dâng cao 10m khiến người dân lâm vào cảnh vô cùng khốn đốn.

Tình hình mưa lũ quá căng thẳng, Thuỷ Tiên và Công Vinh phải mặc áo mưa trong suốt quá trình di chuyển và phát tiền. Khi ông xã lo toan công việc trao tiền cho từng người dân, Thuỷ Tiên đích thân cầm danh sách đã được chính quyền địa phương xác minh để xướng tên người nhận. Nữ ca sĩ cố gắng gào thật to tên người nhận vì khung cảnh quá ồn ào do người dân kéo đến rất đông. Vừa đọc tên, cô lại vừa cố gắng quan sát xem người được gọi có xuất hiện hay không để không bị sót một ai. Giọng của cô yếu dần và cuối cùng phải nhờ một người trong đoàn hô giúp mình. Các cư dân mạng khá xót xa vì hình ảnh Thuỷ Tiên ngày càng gầy gò và vài lần rung lên vì lạnh.

Dù lạnh và gào khản cổ nhưng Thuỷ Tiên vẫn tươi cười trao tiền cho từng người dân

...

Bên cạnh đó, một chi tiết nữa cho thấy, vợ chồng Thuỷ Tiên rất cẩn trọng khi phát tiền. Đó là khi có những em bé đi cùng những người phụ nữ đến nhận tiền, Thuỷ Tiên - Công Vinh đã hỏi kĩ: "Đây là một hộ gia đình hay hai hộ gia đình?". Khi có người tại địa phương xác nhận là hai hộ gia đình, cả hai mới an tâm trao tiền. Vì số người đến quá đông, Thuỷ Tiên sợ bà con lo lắng chuyện phát hết tiền thì đoàn cứu trợ sẽ dừng lại và rời đi, cô cố gắng hô to: "Ai cũng có phần hết, bà con đừng lo nha". Cô liên tục căn dặn người trong đoàn của mình phải giữ an toàn cho những người lớn tuổi khi đến nhận tiền, sợ rằng cảnh chen lấn sẽ khiến họ bị ngã.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh hỏi han từng trường hợp. Khi phát hiện có gì chưa ổn, cả hai lập tức hỏi lại cán bộ địa phương đi theo cùng đoàn để xác minh

