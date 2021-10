Thương vụ 32ha đất Phước Kiển giá rẻ của công ty Tân Thuận

Ngày 6/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tp.HCM thông báo kết quả xem xét thi hành kỷ luật với đảng viên vi phạm pháp luật trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (công ty Tân Thuận).

Tại vụ án này, các đảng viên vi phạm trong việc tham mưu, thống nhất đề xuất, chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án không đúng các quy định pháp luật, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ Tp và vi phạm các quy định pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh BĐS, quản lý doanh nghiệp, vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Vi phạm của các đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng, góp phần gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản của Đảng bộ thành phố, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM khởi tố bị can và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên, cụ thể:

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên liên quan tới vụ chuyển nhượng 32,4ha đất Phước Kiển.



Sai phạm chuyển nhượng 32ha đất Phước Kiển diễn ra thế nào?

Công ty Tân Thuận được thành lập từ việc sáp nhập hai doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là công ty Kho vận Nhà Bè và công ty Xây dựng và phát triển Nhà Bè. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS).

Tháng 11/2000, công ty Tân Thuận được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, được Ban Tài chính quản trị Thành ủy (nay là Văn phòng Thành ủy) chấp thuận chủ trương cho đầu tư dự án.

Năm 2007, dự án Phước Kiển được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000. Đến tháng 8/2009, UBND Tp.HCM có công văn chấp thuận địa điểm cho công ty Tân Thuận đầu tư dự án Phước Kiển, tổng diện tích là 50,9ha thời hạn đến ngày 10/8/2010 và được gia hạn lần cuối đến ngày 31/12/2013.

Nhưng đến thời hạn này, công ty Tân Thuận mới chi ra số tiền là 151 tỷ đồng để hiệp thương đền bù được diện tích hơn 32ha đất nên chưa hoàn tất việc bồi thường, lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dẫn đến hết hạn.

Khu đất hơn 32,4ha được công ty Tân Thuận chuyển nhượng không đúng quy định cho công ty Quốc Cường Gia Lai.



Tháng 8/2016, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL, MCK: QCG) có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỉ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển.

...

Trên cơ sở đó, ông Trần Công Thiện (Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty Tân Thuận) chỉ đạo cấp dưới thuê đơn vị thẩm định giá đối với 32ha đã đền bù tại dự án, mục đích thẩm định là “tư vấn giá trị đất để phục vụ đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty”. Giá thẩm định lúc này là 1.050.000 đồng/m2.

Chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư thẩm định giá của công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học, ông Thiện triệu tập 2 cuộc họp Hội đồng xây dựng giá BĐS kinh doanh của công ty vào năm 2017, sau đó thống nhất lấy giá tối thiểu để thương thảo hợp tác là 1.050.000 đồng/m2 và đơn giá chuyển nhượng là 1.250.000 đồng/m2.

Ngày 16/5/2017 và ngày 1/6/2017, Văn phòng Thành ủy ban hành thông báo, truyền đạt ý kiến của ông Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương cho công ty Tân Thuận chuyển nhượng phần diện tích 32,4ha đất đã đền bù tại dự án Phước Kiển và chấp thuận phương án giá chuyển nhượng theo đề xuất của công ty Quốc Cường Gia Lai, nhưng phải đảm bảo giá trị ngang giá thị trường và đúng quy định pháp luật.

Trong tháng 6/2017, đại diện công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 32ha đất nêu trên cho QCGL (do bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện) với giá 1.290.000 đồng/m2. Công ty Tân Thuận đã nhận của QCGL số tiền 374 tỷ đồng và tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng.

Đến ngày 6/12/2017, Văn phòng Thành uỷ yêu cầu công ty Tân Thuận tạm dừng thực hiện hợp đồng nói trên và sau đó chỉ đạo công ty thỏa thuận lại giá chuyển nhượng với đối tác.

Đầu tháng 2/2018, công ty Tân Thuận và công ty QCGL đã ký phụ lục hợp đồng, điều chỉnh giá lên 1.768.000 đồng/m2. Tuy nhiên, cuối tháng 4/2018, Văn phòng Thành uỷ lại đề nghị công ty Tân Thuận huỷ hợp đồng chuyển nhượng với đối tác.

Do đó, ngày 8/5/2018, hai công ty đã ký huỷ hợp đồng chuyển nhượng 32ha đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển. Công ty Tân Thuận đã trả lại cho công ty QCGL số tiền 374 tỷ đồng, 23 tỷ đồng tiền thuế và 21,2 tỷ đồng tiền lãi suất.

Theo thẩm định của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố, tại thời điểm công ty Tân Thuận và công ty QCGL ký hợp đồng và điều chỉnh giá từ 1.290.000 đồng/m2 lên 1.768.000 đồng/m2, giá thị trường của 32ha đất tại dự án là 574 tỷ đồng. Trong khi đó, giá chuyển nhượng giữa hai công ty chỉ là 419 tỷ đồng, chênh lệch 154 tỷ đồng.

Còn với 21,2 tỷ đồng lãi suất, sau khi trừ đi 8,2 tỷ đồng tiền lãi gửi tiết kiệm từ số tiền công ty QCGL đã thanh toán, công ty Tân Thuận chỉ bị thiệt hại 13 tỷ đồng. Do đó, tổng thiệt hại đối với vụ án xảy ra tại dự án Khu dân cư Phước Kiển là 167 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ chuyển nhượng này, hồi tháng 1/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Tân Thuận.

Cùng với đó, mới đây tại thông báo kết quả xem xét thi hành kỷ luật với đảng viên vi phạm pháp luật vụ án này của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tp.HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên nêu trên.

