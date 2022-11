Thương tâm: Cán bộ bị điện giật, rơi từ cột điện xuống đất tử vong trong lúc làm việc

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h20' ngày 9/11 tại khu vực trạm biến áp Vượng Cường 2 (thuộc Tổ dân phố Già Khê, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam), VietNamNet đưa tin.

Clip: 'Xót xa' cảnh tượng cán bộ bị điện giật, rơi từ cột điện xuống đất tử vong

Theo nội dung trong đoạn clip, thời điểm đó, ông Nguyễn Văn T. chạy xe máy tới khu vực trạm biến áp nói trên. Sau đó, ông T. đi bộ tới và trèo lên cột điện. Trong quá trình trèo lên, ông T. bị điện giật, sau đó ngã xuống đất, tử vong.

Thông tin trên tờ Thanh Niên, nhận được tin báo, Công an huyện Lục Nam đã có mặt phối hợp với Viện KSND cùng cấp và Trung tâm Pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Thanh Niên)



Bước đầu lực lượng chức năng xác định trưa 9/11, sau khi làm xong việc được giao, ông T. trên đường về đã trèo lên kiểm tra trạm biến áp chuyên dùng kể trên thì bị điện giật, rồi ngã từ trên cao xuống đất tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, Công an H.Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T. trong lúc làm việc tại trạm biến áp.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn