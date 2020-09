Thượng tá Nguyễn Quốc Vương giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Đại tá Nguyễn Thanh Trường trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quốc Vương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.



Chiều 18/9, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đối với Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quốc Vương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Trường đã chúc mừng Thượng tá Nguyễn Quốc Vương được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đây là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của Thượng tá Nguyễn Quốc Vương trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường đề nghị trên cương vị mới, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng lực lượng Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: PV (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết