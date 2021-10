Thương hiệu Big C chính thức biến mất ở Hà Nội

Theo thông tin từ Tập đoàn Central Retail Việt Nam (đơn vị quản lý vận hành Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market), từ ngày 1/10, siêu thị Big C Hà Đông và Big C Nguyễn Xiển được đổi tên thành Tops Market.

Dự kiến, siêu thị Big C Lê Trọng Tấn (Hà Nội) sẽ hoàn thành việc chuyển đổi thành Tops Market trước ngày 7/10, Big C The Garden cũng hoàn thiện việc chuyển đổi trong thời gian sớm nhất.

Việc đổi tên này vốn đã được Tập đoàn thông báo từ năm trước và đã thực hiện tại nhiều siêu thị ở TP.HCM. Trước đó, đầu tháng 3/2021, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã hoàn tất việc chuyển đổi 3 siêu thị Big C tại TP. Hồ Chí Minh thành Siêu thị Tops Market.

Trên cơ sở đó, các siêu thị Big C quy mô vừa, đặt tại các tòa nhà chung cư ở Hà Nội được nâng cấp thành siêu thị Tops Market. Trong đợt này, việc mua sắm diễn ra bình thường, kèm chương trình giảm giá 20-40% các mặt hàng chủ đạo của Tops Market là thực phẩm tươi sống và nhập khẩu.

... Tên gọi Big C gắn bó với người dùng tại Hà Nội rất nhiều năm đã chính thức biến mất



Kế hoạch chia tay thương hiệu Big C của Central Group vốn đã được đề ra từ năm 2016, khi tập đoàn Thái Lan này mua lại hệ thống Big C tại Việt Nam từ tập đoàn Casino của Pháp với giá 920 triệu euro (tương đương 1,05 tỷ USD).

Chia sẻ trên Bangkok Post vào tháng 6/2016, CEO Central Group Tos Chirathivat nói rằng tập đoàn muốn đổi tên hệ thống Big C tại Việt Nam từ 2017, dù theo thỏa thuận của thương vụ thì Central có quyền dùng thương hiệu Big C trong 10 năm.

Bên cạnh sự chuyển đổi sang Tops Market, theo lộ trình của Tập đoàn Central Retail Việt Nam đại siêu thị Big C sẽ chuyển đổi sang đại siêu thị GO! nhằm tái định vị thương hiệu, mang đến những trải nghiệm mua sắm mới mẻ và cải tiến cho người tiêu dùng.

Bên cạnh sự đa dạng chủng loại sản phẩm, không gian mua sắm hiện đại, thoải mái hơn với sự nâng cấp về chỗ đậu xe, chỗ ngồi nghỉ chân và các gian hàng tích hợp trong trung tâm thương mại..., GO! "kế thừa" định vị đã tạo nên thương hiệu của Big C trước đó: Đảm bảo tiêu chí "Giá luôn luôn thấp".

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn