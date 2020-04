Your browser does not support the video tag.

Thực khách "khổ sở" cúi rạp người xuống sàn khi ăn ở nhà hàng nổi

Đoạn video quay tại khu chợ Kampot Crab, Campuchia, hồi giữa tháng 3 vừa qua, ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm thú vị của du khách khi ngồi ăn trên thuyền ngoài trời.

Vào thời điểm tàu đi qua gầm cầu thấp, tất cả phải cúi rạp người xuống sàn để tránh bị đụng đầu. Nhiều người tỏ ra thích thú khi lần đầu trải qua giây phút đáng nhớ này. Một số tỏ ra hoảng sốt, số khác lại cười đùa vui vẻ với nhau khi cố gắng cúi xuống thấp nhất có thể. Khách trên tàu cũng dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh hài hước này.

Vẻ đẹp lãng mạn của dòng sông Kampot

Được biết, các quán bar và nhà hàng nổi là địa điểm thu hút khách du lịch khi đến với Kampot, Campuchia. Đây cũng là thành phố còn lưu giữ nhiều kiến trúc Pháp để lại. Không rộng lớn như Phmom Penh, cũng chẳng có nhiều di sản như Siem Reap, Kampot lại là vùng đất bình yên và thơ mộng.

Ngồi trên nhà hàng nổi trên sông Kampot ngắm hoàng hôn là điều không nên bỏ lỡ khi tới thành phố này

Và đương nhiên, một trong những điểm thú vị nhất khi khám phá thành phố phía nam Campuchia này là trải nghiệm ngồi thuyền trên dòng sông Kampot nổi tiếng.

Đây là dòng sông chảy qua trung tâm, bắc ngang qua những cây cầu bằng gang thép. Khi hoàng hôn buông xuống, những con thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi càng khiến khung cảnh thêm mộng mơ khó tả.

Tác giả: Quốc Việt

Nguồn tin: Báo Dân trí