Thư tuyệt mệnh của một chiến sĩ nghi treo cổ tự tử

Liên quan đến nghi vấn cán bộ công an treo cổ tự vẫn vì nợ nần, chiều ngày 27/8, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) xác nhận và cho biết cán bộ này đang công tác tại Công an huyện Hàm Yên.

"Cán bộ này vẫn còn trẻ, làm ở Công an huyện Hàm Yên chưa được lâu. Hiện gia đình này đã làm xong thủ tục chôn cất", đại diện Công an huyện Hàm Yên cho biết.

Nói thêm về việc này, cùng ngày, đại diện Công an huyện Chiêm Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Bức thư thu được tại hiện trường vụ việc. Ảnh: BVPL

Cũng theo vị đại diện trên, bên cạnh thi thể cán bộ công an này còn có một bức thư để lại.

Theo thông tin trên báo Bảo Vệ Pháp Luật, những nội dung mà bức thư của nạn nhân để lại cùng việc xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, thì nhiều khả năng nạn nhân tự treo cổ vì nợ nần…

Trước đó vào sáng ngày 21/8, người dân đi lấy củi tại vườn keo gia đình ông Ma Văn Lập, khu vực Đèo Gà thuộc địa phận thôn Cây La, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phát hiện một tử thi trong tình trạng treo cổ, không còn nhận dạng được khuôn mặt và đã báo cáo công an để giải quyết.

...

Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng đã thu thập được một số loại giấy tờ tùy thân gồm Chứng minh nhân dân, Bằng cử nhân Luật Học viện Cảnh sát nhân dân, Thẻ đảng viên và một số giấy tờ khác đều mang tên Hỏa Văn D., SN 9/7/1988; địa chỉ xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài ra, tại hiện trường còn thu thập được 1 thư viết tay, 1 gói thuốc diệt cỏ đã cắt ở góc.

Đánh giá sơ bộ ban đầu, xác định nguyên nhân chết ngạt khí do treo cổ.

Sau khi khám nghiệm xong, cơ quan chức năng đã giao tử thi cho gia đình và chính quyền địa phương mai táng theo phong tục.

Được biết, anh D. đã có vợ con, gia đình ở Hàm Yên nhưng đã sống ly thân.

Trước khi được phát hiện tử vong, anh D. đã bỏ cơ quan đi từ ngày 14/8.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: Báo Đất Việt