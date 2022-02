Thủ tướng yêu cầu mở lại trường học ở tất cả các cấp học từ 7/2 - 14/2

Chiều ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/1 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2 (Mùng 2 Tết) và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Chủ trì cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ trong năm mới Nhâm Dần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chúng ta đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong việc tổ chức cho nhân dân đón Tết an ninh, an toàn, an dân, an sinh xã hội được đáp ứng cao nhất có thể.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần (Ảnh: VPG)

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đưa học sinh trở lại trường sau Tết.

Theo tổng hợp, 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch cho học sinh trung học đi học từ 7-14/2.

...

Hiện tại, 60 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch với học sinh tiểu học, mầm non, còn Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đã lên kế hoạch nhưng phải chờ việc lấy ý kiến phụ huynh để ấn định ngày đi học cụ thể.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn báo cáo về công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường )Ảnh: VGP).

Kết luận tại cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Trong đó, lưu ý nhiệm vụ tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho nhân dân, an ninh, an toàn, an dân để phục vụ kiểm soát dịch bệnh, phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ 7/2-14/2 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý và giúp các phụ huynh học sinh bớt lo toan.

Tác giả: Nam Anh

Nguồn tin: giadinhonline.vn