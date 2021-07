Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 15 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Trần Hoàng Tuấn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; bà Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Hoàng Giang Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Đào Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

