Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn 12 tân bộ trưởng

12 nhân sự được đề nghị phê chuẩn làm tân Bộ trưởng, thành viên Chính phủ ẢNH GIA HÂN

Ngoài 2 nhân sự được trình phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng là các ông Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ, và ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, 12 nhân sự được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình để phê chuẩn giữ chức bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Cụ thể, ông Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được trình để phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Phan Văn Giang được đề nghị bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ẢNH NGỌC THẮNG

Ông Phan Văn Giang (61 tuổi, sinh ngày 14.10.1960), quê quán Nam Đinh, trình độ tiến sĩ khoa học quân sự. Ông Giang là một trong 10 trường hợp đặc biệt (quá tuổi quy định) tái cử T.Ư tại Đại hội XIII; sau đó được T.Ư bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Nguyễn Hồng Diên (56 tuổi, sinh ngày 16.3.1965), quê quán Thái Bình, trình độ cao cấp thanh vận, cử nhân lịch sử - giáo dục học, cử nhân kinh tế; tiến sĩ quản lý hành chính công. Ông Diên là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XII, XIII.

Ông Diên có nhiều năm làm công tác Đoàn, làm tới Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình. Sau đó, ông Diên trải qua nhiều chức vụ như Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Diên được đề nghị bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công thương ẢNH NGỌC THẮNG

Từ năm 2018, ông Diên được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Sau đó, tới tháng 5.2020, ông được phân công điều động làm Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

Ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, được giới thiệu để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Ông Hoan (60 tuổi, sinh ngày 19.1.1961), quê quán Đồng Tháp, trình độ kiến trúc sư, thạc sĩ kinh tế. Ông Hoan xuất thân là cán bộ phòng Giao thông - Xây dựng. Trước khi làm Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Hoan là Bí thư Tỉnh ủy Đồng tháp.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Ông Hùng (60 tuổi, sinh ngày 20.4.1961), quê quán Quảng Trị, trình độ cử nhân kinh tế, cao cấp thanh vận, thạc sĩ triết học. Ông Hùng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng trị trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký MTTQ Việt Nam, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh (48 tuổi, sinh ngày 22.6.1973), quê quán Lào Cai, trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp, dân tộc Mông. Ông Lềnh từng công tác tại Cục 16 - Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, sau đó làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Trước khi được đề nghị bổ nhiệm, ông Lềnh là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị ẢNH NGỌC THẮNG

...

Ông Nghị (45 tuổi, sinh ngày 12.8.1976), quê quán Cà Mau, trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng. Ông Nghị xuất thân là giảng viên Trường đại học Xây dựng TP.HCM, sau đó từng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trước khi quay trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2020. Ông Nghị là con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng kiểm toán Nhà nước, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Phớc (58 tuổi, sinh ngày 1.11.1963), quê quán Nghệ An; trình độ cử nhân tài chính kế toán, tiến sĩ kinh tế. Ông Phớc xuất thân là kế toán của Xí nghiệp xây dựng H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, rồi Tổng kiểm toán Nhà nước trước khi được đề nghị bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, được trình để bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Phong (58 tuổi, sinh ngày 2.1.1963), quê quán Nam Định, trình độ thạc sĩ kinh tế. Ông bắt đầu sự nghiệp trong vai trò cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh, sau đó là Giám đốc Sở Tài chính rồi Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Ông Phong là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định từ năm 2015.

Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Sơn (59 tuổi, sinh ngày 16.10.1962), quê quán Hà Nội, trình độ cử nhân ngoại giao, thạc sĩ quan hệ quốc tế. Sự nghiệp của ông Sơn gắn liền với ngành ngoại giao. Ông làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2009.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD - ĐT.

Ông Nguyễn Kim Sơn ẢNH NGỌC THẮNG

Ông Sơn (55 tuổi, sinh ngày 18.11.1966), quê quán Hải Phòng, trình độ PGS-TS ngữ văn. Ông Sơn tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) rồi ở lại trường giảng dạy, sau đó làm công tác quản lý.

Ông Sơn là người thay ông Phùng Xuân Nhạ làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2016, khi ông Nhạ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Ông Trần Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được trình để bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Sơn (60 tuổi, sinh ngày 1.12.1961), quê quán Nam Định, trình độ kỹ sư kinh tế xây dựng, thạc sĩ. Ông Sơn xuất thân là chuyên viên Xí nghiệp Xây dựng số 1, Liên hiệp Xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 - Bộ Xây dựng.

Ông Sơn từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng trước khi được điều động bổ nhiệm làm Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ông Sơn làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ cuối năm 2020.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Trà (57 tuổi, sinh ngày 21.1.1964), quê quán Nghệ An, cử nhân sư phạm ngữ văn, thạc sĩ quản lý giáo dục. Bà Trà xuất thân là giáo viên tại H.Trấn Yên (Yên Bái), sau đó làm Phó bí thư Thành ủy Yên Bái, Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ năm 2015. Bà Trà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ vào cuối năm 2020.

Bà Phạm Thị Thanh Trà ẢNH NGỌC THẮNG

Nếu 14 nhân sự nói trên được Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ mới của nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ có 28 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 4 phó thủ tướng là các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Ngoài 11 bộ trưởng, tổng thanh tra Chính phủ có nhân sự mới; 10 bộ trưởng, thành viên Chính phủ hiện tại gồm các ông, bà: Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT.

Tác giả: Lê Hiệp - Vũ Hân - Sơn Thủy



Nguồn tin: Báo Thanh Niên