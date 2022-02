Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dự lễ giao nhận tân binh CAND tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chứng kiến các đơn vị ký kết giao nhận quân.

Sau một thời gian thực hiện công tác xét tuyển chọn, Hội đồng tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn được 255 công dân có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định của lực lượng Công an để nhập ngũ, đảm bảo các yêu cầu đặt ra. Trong đó, 175 tân binh cho lực lương Công an tỉnh Hà Tĩnh và 80 tân binh cho các đơn vị thuộc Bộ Công an. Tại buổi lễ, các tân binh đều phấn khởi khi được tuyển chọn để tòng quân và tuyên thệ nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian thực hiện nghĩa vụ.

...

Tại buổi giao nhận quân, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các công dân vừa được tuyển chọn nhập ngũ vào lực lượng CAND đồng thời động viên và giao nhiệm vụ cho các tân binh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nỗ lực trong công tác, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng CAND thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nhận quân đảm bảo nơi ăn ở, giảng dạy, huấn luyện chiến sỹ mới theo đúng quy định của Bộ Công an, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu đề ra để góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung, và lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay trong buổi giao nhận quân tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết giao nhận quân.

Tác giả: X.S

Nguồn tin: cadn.com.vn