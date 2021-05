Thủ lĩnh Đoàn giữ vai trò 'chủ công' trong Dự án cấp CCCD ở thị xã Kỳ Anh

Trong nhiều tháng qua, các cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) miệt mài đêm ngày, dốc hết tinh thần và sức lực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong cao điểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD), xuất hiện nhiều câu chuyện xúc động, nhiều nghĩa cử, tấm gương cao đẹp, nhiều hình ảnh khó phai của lực lượng làm nhiệm vụ và tình cảm của người dân tại các tổ lưu động đã được lưu giữ lại.

Rất đông người dân Kỳ Trinh thức đêm để làm CCCD với tinh thần vui vẻ

Đã gần 3 tháng nay, Thượng úy Trần Đình Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng cán bộ, chiến sỹ trong Tổ cấp căn cước công dân luôn tất bật, đi sớm, về muộn, nghỉ tại nơi làm việc, trụ sở cơ quan để chuẩn bị cho ngày làm việc mới, là hình ảnh luôn hiện hữu trong cán bộ, chiến sỹ đơn vị và nó không còn xa lạ đối với người dân thị xã Kỳ Anh.

Để hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, lực lượng cấp CCCD của Công an thị xã gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Với đặc thù là địa bàn rộng, nhiều vùng tôn giáo, khó khăn, nơi tập trung các công ty, doanh nghiệp, số công nhân, người lao động lưu trú, tạm trú đông, phức tạp; cùng với đó, những ngày đầu, số lượng người dân tham gia làm CCCD quá tải, trong khi đó cán bộ, chiến sỹ bước đầu tiếp cận còn bỡ ngỡ, đa số chưa quen việc; máy móc, mạng chập chờn, không ổn định...

Thượng úy Trần Đình Thành (mặc quân phục, bên trái) làm CCCD cho người bị bệnh nặng ở xã Kỳ Ninh

Với vai trò là “chủ công” trong chiến dịch cấp CCCD, với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, Thượng úy Trần Đình Thành đã chủ động tham mưu thành lập tổ kỹ thuật gồm các đồng chí có kinh nghiệm, nhanh nhạy và có trình độ về tin học, máy tính để tiếp thu, vận hành hiệu quả, vừa khắc phục, xử lý được những sự cố trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Đồng thời, vừa làm việc Thượng úy Thành vừa động viên các cán bộ làm nhiệm vụ đoàn kết, cùng nhau cố gắng, khắc phục khó khăn, tìm tòi, nghiên cứu tham mưu các ca, kíp hợp lý, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa đảm bảo hiệu quả công tác; kịp thời đưa các tổ công tác lưu động về từng thôn, ngõ, xóm theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chủ động tổ chức hàng trăm lượt đến từng thôn, xóm, nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn cho Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực của thẻ CCCD. Bên cạnh đó, luôn tăng cường tuyên truyền đa dạng trên thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hội nhóm, từng người.

Tổ công tác làm nhiệm vụ cấp CCCD tại xã Kỳ Hà

Trên cương vị là Bí thư Đoàn, Thượng úy Thành đã phối hợp với Thị đoàn Kỳ Anh, các cơ quan, nhà trường đưa máy và các thiết bị đến từng đơn vị, trường học, nhất là kịp thời cấp CCCD cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Nhận thấy trong Công ty Formosa với đặc thù là làm việc ca, kip, tăng ca, thêm giờ nên đi làm các thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn, bất cập nên Thượng úy trẻ đã phối hợp với lãnh đạo Công ty rà soát, lập danh sách những người tạm trú để tập trung cấp CCCD cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Cấp CCCD tại Công ty Formosa

Bên cạnh đó, đến tận các giáo xứ, giáo họ tiến hành cấp cho bà con giáo dân tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận cho người dân nơi đây; thường xuyên tăng ca, chạy đua với thời gian làm việc liên tục từ 5h sáng đến 24h hàng ngày, thậm chí nhiều lúc còn làm việc đến sáng hôm sau theo tinh thần “làm hết người chứ không hết giờ”, kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ.

Cấp căn cước cho Linh mục Nguyễn Đại, giáo họ Thiên Lý thuộc phường Kỳ Long

Đồng thời, trên tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao, Thượng úy Thành đã chủ động tham mưu các giải pháp, cách làm hay, từ khâu sắp xếp lịch cấp ở mỗi phường, xã, phát số thứ tự, phân chia khung giờ trên phiếu hẹn chuẩn xác, phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư và từng đối tượng nhằm hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần, ngồi chờ lâu, để cán bộ và Nhân dân chủ động trong công việc.

Phối hợp với các địa phương rà soát những đối tượng để ưu tiên cấp CCCD như người bị bệnh nặng, người già, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ; đối với người khuyết tật, người già neo đơn, đi lại khó khăn, cán bộ trong Tổ công tác sẽ đến tận nơi thu thập thông tin, bố trí xe đưa, đón để tất cả mọi công dân đều được làm thẻ CCCD.

Tổ công tác cấp căn cước cho trẻ em bị bệnh chậm phát triển ở xã Kỳ Ninh

Tổ Công tác cấp CCCD cho người bị dị tật bẩm sinh ở xã Kỳ Lợi

Dù công việc bộn bề, nhưng với tố chất “thủ lĩnh” Đoàn, Thượng úy Thành đã làm những việc đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt: Khoảng 0 giờ 01 phút ngày 10/4/2021, tại điểm cấp căn cước công dân tại thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, tổ tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD ghi nhận cháu Trần Đình Núi, sinh ngày 10/4/2007 đến đăng ký xin cấp căn cước công dân khi vừa bước vào tuổi 14. Được sự đồng ý của nhân dân (đang chờ làm thủ tục cấp CCCD), Thượng úy Thành và tổ công tác đã tiến hành tổ chức sinh nhật cho cháu Núi.

Hành động của Tổ công tác đã nhận được sự ủng hộ của bà con nhân dân đang chờ cấp CCCD, mọi người tại địa điểm CCCD đã cùng nhau hát vang bài hát Happy Birthday và có những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cháu Trần Đình Núi.

Đó là ký ức đẹp trong cuộc đời Núi và để lại ấn tượng mạnh mẽ cho những người có mặt tại buổi làm CCCD hôm đó, được lan truyền, chia sẻ mạnh mẽ trong cộng đồng.

Cán bộ tổ công tác tổ chức sinh nhật cho cháu Trần Đình Núi

Các cán bộ, chiến sỹ kiêm luôn nhiệm vụ "trông trẻ" để hỗ trợ công dân làm thẻ CCCD

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, mỗi khi Tổ công tác đi đến các địa phương, thôn, xóm, chính quyền và bà con nhân dân nơi đây luôn luôn dành những tình cảm trân quý bằng những lời chia sẽ, động viên, có người mang nồi cháo, thùng sữa, thùng mì, cái bánh… tiếp thêm sức mạnh, động lực, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ ngày dài, đêm thâu làm nhiệm vụ, tô thắm thêm tình quân dân, tinh thần đoàn kết dân tộc.

Chính quyền và bà con nhân dân luôn luôn dành những tình cảm trân quý cho các cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Kỳ Anh

Có mặt tại buổi làm thủ tục cấp thẻ CCCD, bắt gặp khoảnh khắc Thượng úy Thành tận tâm chải tóc, chỉnh trang phục cho người dân để có được tấm ảnh đẹp nhất in trên thẻ, chứng kiến sự miệt mài, tận tụy trách nhiệm với công việc, không kể ngày hay đêm của các cán bộ, chiến sĩ Công an, ông Phạm Văn Hoan, trú tại phường Kỳ Phương chia sẻ: “Do ban ngày đi làm thuê, tôi lựa chọn thời điểm buổi tối đến làm. Khi đến đây, hình ảnh tôi rất ấn tượng là dù là đêm tối nhưng các chiến sỹ Công an, đặc biệt là Thượng úy Trần Đình Thành – Tổ trưởng, luôn hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo với nhân dân, giúp chúng tôi nhanh chóng, chính xác, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Nhân dân chúng tôi”.

Nhân dân phường Hưng Trí động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ

Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng trên nét mặt Thượng úy Thành luôn niềm nở, ân cần, lạc quan và tràn đầy năng lượng, đằng sau sự nổ lực, trách nhiệm đó, là sự động viên, chia sẽ của Lãnh đạo Công an thị xã và người thân trong gia đình.

Được biết, vợ Thượng úy Thành là Đại úy Lê Thị Kim Liên, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an thị xã Kỳ Anh, vừa là đồng đội, đồng chí, thấu hiểu sự vất vả của cán bộ, chiến sỹ và chồng trong những ngày qua.

Dù Đại úy Liên đang mang thai, nhà ở xa, con còn nhỏ, nhưng hai vợ chồng luôn xem đó là trách nhiệm, là vinh dự và cùng động viên, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhất những chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. “Cảm thấy thật hạnh phúc khi được gia đình cảm thông, chia sẻ, đồng đội hỗ trợ trong công việc, là động lực giúp tôi thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng úy Thành chia sẻ.

Thượng úy Trần Đình Thành trao thẻ CCCD cho nhân dân

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, đến nay, Công an thị xã Kỳ Anh đã thu nhận hơn 44.600 hồ sơ cấp Căn cước công dân trên tổng số 62.492 công dân từ đủ 14 tuổi trờ lên (đạt 71.4%); những thời điểm thu nhận hơn 500 hồ sơ/máy; trong đó đã có gần 20.000 thẻ được Bộ Công an chuyển về và cấp phát cho công dân theo đúng tiến độ, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Để có được kết quả này, là sự quyết liệt, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thị xã, thấy được sự chủ động, kịp thời với những bước chuẩn bị khoa học, bài bản, kỹ lưỡng, đảm bảo thu nhận dữ liệu công dân “đúng, đủ, sạch, sống”, vừa tiết kiệm thời gian, vừa hiệu quả.

Người dân phấn khởi khi Thượng úy Trần Đình Thành trao trả thẻ CCCD

Hiện nay, chiến dịch cấp CCCD đang bước vào giai đoạn “tăng tốc”, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân ngày đêm nổ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bởi vậy, những hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ và tấm gương của Thượng úy Trần Đình Thành tô thắm thêm ý chí, nghị lực, tạo sức lan tỏa, tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng người chiến sỹ Công an Hà Tĩnh “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tác giả: Sỹ Thực

Nguồn tin: ANTT/NĐT