Thiếu niên bị bắn chết trong đêm khi đang chạy xe máy trên đường

... Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, theo báo Ấp Bắc. chiều ngày 12/3, trong lúc xe tay ga biển số 63B7-646.07 do anh Phan Huy Hoàng (19 tuổi), ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng Gò Công về TP. Mỹ Tho. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo thì bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 63C-121.91 do tài xế Trịnh Quốc Chinh (36 tuổi), ngụ TX.Gò Công điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Sau cú va chạm anh Hoàng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau va chạm xe tải nằm chắn ngang đường làm cho phương tiện bị ùn ứ. Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.