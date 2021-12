Thi thể con trai bị bạn bè đặt lên xe máy chở đi giữa lúc làm đám tang, phản ứng của gia đình gây sững sờ

Đám tang của Erick Cedeno diễn ra ở Portoviejo, tỉnh Manabi, Ecuador. Tuần trước, chàng trai 21 tuổi bị bắn chết trên đường đến dự tang lễ của một người họ hàng.

Trong video, có thể thấy nhóm bạn của Cedeno đổ rượu lên quan tài trước khi nhấc thi thể anh ra, nâng lên chiếc xe máy đang chờ sẵn. Có đến 7 người đàn ông đứng vây quanh xe.

Xác của chàng trai xấu số tựa vào người cầm lái, trong khi một người bạn ngồi sau để giữ thi thể không bị ngã. Cuối cùng, chiếc xe máy lao đi trong tiếng cổ vũ của bạn Cedeno, mặc cho người xung quanh sững sờ.

Những người này cho biết họ đã được sự đồng ý của bố mẹ Cedeno để tiễn đưa anh một lần cuối cùng. Dù đánh giá sự việc là “bất thường”, song cơ quan chức năng không tiến hành điều tra hay bắt giữ ai vì tang lễ là chuyện riêng tư của gia đình người đã khuất. Hơn nữa, họ cũng không nhận được bất cứ khiếu nại nào.



Ở một số nơi trên thế giới, việc khai quật mộ của người chết được xem là phong tục truyền thống. Người thân trong gia đình sẽ chăm sóc, làm sạch thi thể, thậm chí thay quần áo mới cho họ trước khi mai táng một lần nữa.

