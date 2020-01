Thêm nhiều trường hợp có cơ hội được tuyển thẳng vào trường Công an

Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân thay thế Thông tư 15/2016/TT-BCA đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp, dự kiến có hiệu lực từ 1/3/2020.

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tuyển sinh vào giáo dục văn hóa bậc trung học phổ thông, đào tạo trình độ trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp chính trị trong Công an nhân dân.

Thông tư này áp dụng đối với học viện, trường Công an nhân dân, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Cơ quan, đơn vị ngoài lực lượng Công an nhân dân, công dân Việt Nam và người nước ngoài tuyển sinh, đào tạo trong CAND theo quy định hoặc theo thỏa thuận hợp tác về đào tạo của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc theo thỏa thuận hợp tác về đào tạo của Bộ Công an.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh việc điều chỉnh các điều kiện đối với người dự tuyển vào đại học chính quy Công an nhân dân (Mời độc giả tham khảo tại bài viết: Nam, nữ quá cao sẽ không đủ điều kiện dự thi vào trường Công an), Dự thảo này còn bổ sung thêm các đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh.

Hiện nay, Thông tư 15/2016/TT-BCA chỉ quy định các trường hợp thuộc diện tuyển thẳng đối với tuyển sinh đào tạo trung cấp chính quy và tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi.

Đối với tuyển sinh đào tạo trung cấp chính quy, các trường hợp được tuyển thẳng gồm có: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đủ tiêu chuẩn tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào đạo và quy định của Bộ Công an, đạt yêu cầu về sơ tuyển và bảo đảm các tiêu chuẩn về tuyển người vào lực lượng Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an; Học sinh tại các trường Văn hóa Công an nhân dân, đã tốt nghiệp trung học phổ thông không đủ tiêu chuẩn xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng cử tuyển (trừ học sinh hệ dân sự tại các trường Văn hóa Công an nhân dân).

Đối với tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi thì các đối tượng như con liệt sỹ, thương binh Công an nhân dân (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên); có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức; thể hình cân đối, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; có khả năng phát triển bình thường về thể lực và trí lực; cao 1,50m trở lên đối với nam và 1,48m trở lên đối với nữ, dưới 17 tuổi; đã tốt nghiệp trung học cơ sở, các năm học trung học cơ sở có hạnh kiểm khá trở lên nếu có nguyện vọng, được Công an các đơn vị, địa phương xét duyệt, đề nghị được xét tuyển thẳng vào các trường Văn hóa Công an nhân dân.

Trong khi đó, Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân thay thế Thông tư 15/2016/TT-BCA sẽ áp dụng hình thức tuyển thẳng đối với 3 trường hợp sau đây.

Trường hợp thứ nhất, thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân (đối với đại học chính quy tuyển mới).

Trường hợp 2, con đẻ của liệt sỹ, con đẻ thương binh Công an nhân dân (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên); con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang, con đẻ của Anh hùng Lao động trong Công an nhân dân đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp (đối với trung cấp chính quy tuyển mới).

Trường hợp 3, con đẻ của liệt sỹ, con đẻ thương binh Công an nhân dân (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên); con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang, con đẻ của Anh hùng Lao động trong Công an nhân dân (đối với giáo dục trung học phổ thông).

Nếu nội dung này tại Dự thảo được thông qua thì từ ngày 1/3/2020, người dự tuyển vào các trường Công an nhân dân nếu thuộc một trong 3 trường hợp trên thì sẽ được tuyển thẳng mà cần phải qua thi cử như những đối tượng khác.

Có thể thấy, so với Thông tư 15/2016/TT-BCA, Dự thảo đã mở rộng phạm vi áp dụng các trường hợp được ưu tiên tuyển thẳng đối với người dự tuyển vào các trường Công an nhân dân. Cụ thể, Thông tư 15/2016/TT-BCA chỉ quy định các trường hợp tuyển thẳng được áp dụng đối với đào tạo trung cấp chính quy và đào tạo văn hóa nhỏ tuổi. Còn theo Dự thảo này, từ ngày 1/3/2020 sẽ mở rộng đối với đào tạo đại học chính quy tuyển mới, trung cấp chính quy tuyển mới và đào tạo giáo dục trung học phổ thông hay còn gọi là đào tạo văn hóa nhỏ tuổi.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định 5 trường hợp người dự tuyển vào các trường công an nhân dân được cộng điểm ưu tiên.

