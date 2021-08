Thêm một người ở Bình Dương tử vong sau khi cơ sở y tế từ chối cấp cứu

Người tử vong là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1971, quê Cà Mau), đang tạm trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Linh (em trai chị Kiều) kể lại, chị gái mình lên Bình Dương hơn 10 năm. Chị làm thời vụ ở xưởng gốm để nuôi mẹ già 70 tuổi nhưng do dịch bệnh phải tạm nghỉ ở nhà. Mấy ngày nay, chị bị ho, sốt nhưng cứ nghĩ bị cảm thường nên không báo chính quyền địa phương.

Chị Nguyễn Thị Kiều tử vong bên lề đường

Sáng nay, thấy chị khó thở nên lấy xe máy chở đi cấp cứu. Khi đến Phòng Khám Đa khoa Phúc An Khang (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An), anh Linh xin cho chị được cấp cứu nhưng bảo vệ không đồng ý mà hướng dẫn đến Bệnh viện Columbia. Trên đường đến Bệnh viện Columbia, chị mệt và ngất xỉu nên anh tấp xe vào lề đường.

Lúc này, anh hô hoán mọi người xung quanh thì có 2 người mặc đồ bảo hộ (giống bác sĩ) đi ngang thấy dừng xe lại và tiến hành cấp cứu nhưng chị đã tử vong. Sau đó có công an, chính quyền địa phương phường Thuận Giao đến ghi nhận sự việc và cho xe cứu thương chở đến nhà xác bệnh viện.

Xe cứu thương đến đưa thi thể chị Kiều đến nhà xác để làm các thủ tục mai táng

Trước sự việc này, những người chứng kiến rất bức xúc, đặt câu hỏi, nếu biết bệnh nhân trở nặng, tại sao Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang không cho chuyển viện bằng xe cứu thương mà để người nhà chở về bằng xe máy nguy hiểm đến tính mạng. Ngành Y tế Bình Dương đã chỉ đạo tất cả cơ sở y tế phải tiếp nhận cấp cứu nhưng Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang vẫn từ chối nhận bệnh nhân, và đáng lưu ý là, trong lúc công an đang xem xét dấu hiệu vị phạm quy định trong vụ 5 bệnh viên ở Bình Dương không tiếp nhận bệnh nhân, trong lúc Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu làm rõ vụ việc nói trên thì Bình Dương lại tiếp tục để xảy ra sự việc đau lòng này./.

