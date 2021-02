Thêm 16 ca mắc COVID-19 mới: 13 ca lây nhiễm cộng đồng

Trong 16 ca mắc mới (BN2054-BN2069) có 13 ca lây nhiễm cộng đồng (6 Hải Dương, 2 Hà Nội, 2 Hưng Yên, 2 TP.HCM, 1 Gia Lai) và 03 ca nhập cảnh (1 Long An, 2 TP.HCM).

(BN2054- BN 5059) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Chí Linh, đã được cách ly tập trung. Xét nghiệm lần 3 ngày 08/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

BN2060 ghi nhận tại Hà Nội: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, có liên quan dịch tễ với ổ dịch huyện Lai Cách, tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 08/02/2021 và ngày 09/02/2021 đều dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN2062: nữ, 69 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

BN2063: nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. BN2062-BN2063 tiếp xúc với BN2060. Kết quả xét nghiệm ngày 08/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN2064: nam, 73 tuổi, địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân tiếp xúc với BN1819, đã được cách ly từ 30/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 09/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN2065: nam, 43 tuổi, địa chỉ tại quận Tân Bình, TP.HCM

BN2066: nam, 25 tuổi, địa chỉ tại Quận 3, TP.HCM.

BN2065 là nhân viên hãng VNA chi nhánh Miền Nam, làm việc ở bộ phận giám sát bốc xếp hàng hóa; BN2066 là nhân viên Công ty VIAGS, làm việc ở bộ phận bốc xếp hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân ngày 08/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

BN2069: nữ, 6 tuổi, địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, trong vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 09/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai.

BN2061 ghi nhận tại tỉnh Long An: nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày 02/02/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7139, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 09/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An.

BN2067: nữ, 16 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hong Kong, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 05/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 06/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

BN2068: ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, nam, 43 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Costa Rica. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hong Kong, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24/01/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/02/2021 dương tính với với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở nước ta đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị. Phần lớn trong số họ là người cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, tiểu đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng

