Thầy giáo 'nương tựa' nữ sinh 'trà xanh' 2k2 bị tố rủ rê nhiều học sinh đi chơi

Tưởng câu chuyện drama trà xanh giữa thầy giáo và một nữ sinh 2k2 chỉ mới diễn ra gần đây. Thế nhưng, thực chất drama này đã kéo dài được 2 năm. Đến thời điểm hiện tại, chị vợ tên C. mới "bóc phốt" lại do người thầy thường xuyên kiếm chuyện với gia đình chị.

Trên Facebook, một fanpage do học sinh lập ra vào năm 2020 nhằm tố cáo câu chuyện này. Học sinh lần lượt tag nhau vào các bài đăng nhiều là thế nhưng thầy giáo A. vẫn đi dạy đều đều như vắt chanh, vừa up ảnh tung tăng đi chơi với bồ. Thậm chí cặp "thầy trò" còn mùi mẫn up clip bên nhau lên cả TikTok. Fanpage im ắng một thời gian dài bỗng có dịp hoạt động lại hôm nay.

Admin page đã đưa ra tin nhắn cho rằng thầy giáo A. từng nhắn tin rủ ai đó đi chơi.

Không chỉ muốn đi gần, thầy còn rủ "người đẹp" đi xa xa chơi. "Có mấy cái khu du lịch gần rồi đi, chứ ở đây toàn quán cà phê, quán ăn rồi cơi phim, đi riết ngán. Nên sắp xếp đi người đẹp", thầy nói.

Trước hình ảnh này, người tung ra ghi bình luận "ai người đẹp giơ tay lên nào" và nhận được 35 haha.

...

Hình ảnh trên được đăng tải vào 1 năm trước nhưng đọc bình luận, ta có thể thấy được nhiều bằng chứng cho thấy rằng thầy không chỉ rủ đúng một em đi chơi mà còn rủ cả em khác đi xem phim.



Vụ việc đang được học sinh trường N phẫn nộ cực mạnh khi thầy giáo từng yêu, quen, cưới nữ sinh của mình nay lại cặp kè "cơm sườn nem chả" với một em nữ sinh khác, dù em kia quê ở tỉnh khác.

Hiện các tài khoản mạng xã hội của thầy giáo và nữ sinh trà xanh đã khóa.

Tác giả: Linh Lan

Nguồn tin: saostar.vn