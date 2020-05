Thầy giáo IELTS 8.0 bóc mẽ tiếng Anh của Trấn Thành, Tóc Tiên

Tập mở màn chương trình Người ấy là ai mùa 3 đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả nhờ sự xuất hiện của dàn cố vấn Hương Giang, Tóc Tiên, Đức Phúc và đặc biệt là siêu mẫu người Thái Lukkade.

Vì có sự góp mặt của Lukkade, các khách mời và MC Trấn Thành phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Vì vậy, sau khi chương trình lên sóng, thầy giáo Nguyễn Lễ đã có video nhận xét kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của các ngôi sao trên.

Anh cho biết ngay chính người Việt nhiều khi nói tiếng mẹ đẻ còn mắc lỗi sai, và người nói tiếng Anh bản xứ cũng vậy. "Mục đích chính của video là cùng học hỏi và mang tính xây dựng hơn là chỉ trích hay soi mói lỗi sai của người khác. Quan điểm của tôi khi học ngoại ngữ là phải mắc lỗi sai mới tiến bộ", Nguyễn Lễ chia sẻ ngay đầu video.

Dàn cố vấn của Người ấy là ai mùa 3 tập 1 được nhận xét là mắc nhiều lỗi phát âm tiếng Anh cơ bản.

MC Trấn Thành là người đầu tiên được nhận xét về kỹ năng nói tiếng Anh. Anh cho rằng nam MC là người tự tin và duyên dáng khi nói tiếng Anh. Tuy nhiên, trong phần trò chuyện cùng Lukkade, Trấn Thành bị ngắc ngứ khi cố chuyển từ cách phát âm kiểu Mỹ sang cách phát âm kiểu Anh.

"Trấn Thành cố gắng chỉnh thành giọng Anh cho sang nhưng bị ngắc ngứ". Nguyễn Lễ chỉ ra Trấn Thành phát âm sai chữ "younger", phần đuôi đã bị nói sai.

Sau đó, thầy giáo trẻ nhận xét tới Hương Giang. Anh cho biết bản thân khâm phục sự cố gắng của nữ ca sĩ, cô có sự tiến bộ rất lớn so với trình độ tiếng Anh vài năm trước.

Theo Nguyễn Lễ, Hương Giang phát âm bị nặng và có nhiều khẩu ngữ kiểu người Việt, Giọng ca 29 tuổi bị chỉ ra học tiếng bồi nên thường sai về ngữ pháp. Cụ thể, khi nói "next year", nữ ca sĩ không chia động từ ở thì tương lai. Ca sĩ #ADODDA cũng được sửa phần phát âm các chữ "look", "straight", "confident".

Nguyễn Lễ cho rằng lỗi sai này không tạo ra vấn đề gì lớn vì Hương Giang có điểm mạnh khác là lưu loát, tự tin khi giao tiếp. Dù sai ngữ pháp nhưng cô đã nhanh chóng xử lý tình huống, khiến mọi người bật cười vì tính hài hước của mình.

Thầy giáo Nguyễn Lễ chỉ ra Trấn Thành phát âm sai phần đuôi của chữ "younger".

Nữ ca sĩ được khen là người nhạy bén, phản ứng rất nhanh. "Nhiều người giỏi tiếng Anh cũng chưa chắc giao tiếp tốt bằng Hương Giang".

Ngay cả với siêu mẫu Lukkade, dù có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong môi trường quốc tế và sở hữu vốn tiếng Anh vững, chủ nhân kênh dạy nói tiếng Anh cũng chỉ ra lỗi sử dụng câu của cô.

"Thông thường người bản xứ sẽ nói rằng 'is he part of LGBT community?' (anh ấy là một phần của cộng đồng LGBT à?) hoặc 'is he gay', không ai nói là 'is he LGBT' vì LGBT không phải tính từ", Nguyễn Lễ cho biết.

Đức Phúc được nhận xét là ít khi nói tiếng Anh nên chưa có phản xạ phản ứng với ngoại ngữ. Nam ca sĩ sinh năm 1996 cũng bị ngắc ngứ khi giao tiếp.

"Nếu các bạn nói tiếng Anh ngập ngừng, ngắc ngứ thì sẽ khó hòa nhập khi giao tiếp thông thường", Nguyễn Lễ đưa ra lời khuyên cho những người chưa có phản xạ tốt và ít sử dụng ngoại ngữ như Đức Phúc.

Anh đồng thời khuyên nam ca sĩ 24 tuổi phải luyện tập nói chuyện nhiều hơn để không rơi vào tình thế bị động khi nói tiếng Anh.

"Nhưng nghệ sĩ nào cũng là người luôn làm việc trong môi trường năng động, phải giao tiếp nhiều. Nên tôi cho rằng nếu có cơ hội, Đức Phúc sẽ có cơ hội phát triển rất nhanh", anh chia sẻ thêm.

Nguyễn Lễ cho rằng Đức Phúc sẽ phát triển rất nhanh nếu có cơ hội rèn luyện ngoại ngữ thường xuyên.

Đối với Tóc Tiên, giọng ca 31 tuổi được khen là sở hữu kỹ năng ngoại ngữ "không phải dạng vừa". Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc khi khen ngợi thí sinh, Tóc Tiên cũng không tránh được lỗi sai dùng từ. Cô khen thí sinh là"very gentleman" nhưng trên thực tế, đây không phải tính từ nên không thể dùng để miêu tả người.

Anh nói: "Nếu là tôi, tôi có thể dùng 'very nice', 'very polite' hoặc 'he's the true gentleman' thì được".

Nhận xét của Nguyễn Lễ được nhiều người đồng tình do anh là người có kỹ năng tiếng Anh được xếp vào hàng xuất sắc. Nguyễn Lễ sở hữu số điểm 9.0 cho phần thi nói, tổng điểm IELTS là 8.0. Anh đã thành lập một trung tâm tiếng Anh khá có tiếng và từng tham dự chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh Đông Nam Á ở Đại học Harvard.

