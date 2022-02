Thấy đôi nam nữ dùng chung WC quá lâu, lao công bức xúc tố cáo, clip gây tranh cãi

Đoạn clip ghi lại phút ẩu đả tại sảnh một Trung tâm thương mại ở TP.HCM nhận được sự chú ý trên nhiều diễn đàn.

Diễn biến đoạn clip dài khoảng 30 giây, một cô gái và 2 lao công đang cãi cọ, lời qua tiếng lại lẫn nhau. Theo lời người lao công, do thấy cô gái và một người bạn khác dùng WC quá lâu, bà đã vào gọi và chứng kiến cảnh mà theo bà là không hay.

"Dùng toa-lét mấy tiếng đồng hồ, chơi gì ở trong đó?". Lao công vừa chỉ tay vừa tố cáo.

Cô gái đeo khẩu trang cũng ấm ức cãi lại: "Không có, bạn con vô giúp con".

Lao công tiếp tục phủ nhận và vạch mặt đôi trẻ rằng bà đã vào tận nơi, thấy "cả hai cởi đồ lẫn nhau ở trong". Phút xô xát tại sảnh trung tâm thương mại khiến nhiều người hiếu kỳ nán lại xem. Bảo vệ đã chạy lại can ngăn nhóm người.

Chưa rõ thực hư câu chuyện rao sao bởi đây mới chỉ là lời tố 1 chiều từ người lao công, song đoạn clip nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Người ngán ngẩm đôi bạn trẻ, người lại cho rằng, lao công có cách hành xử chưa tinh tế, đúng mực. Chuyện cặp đôi trên dùng chung WC với mục đích ra sao nên tìm hiểu rõ ràng, nhắc nhở nơi riêng tư thay vì "phơi" trước bàn dân thiên hạ.



