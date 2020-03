Thanh Tâm "bắp cần bơ" lên tiếng về nhan sắc thật gây thất vọng: "Tấm ảnh trên mạng là có người ghét mình nên kéo mặt to ra"

Thanh Tâm - gái xinh nổi tiếng với clip "trứng rán cần mỡ/ bắp cần bơ" lại 1 lần nữa chiếm sóng MXH. Lần này không phải vì 1 đoạn clip thả thính mà là vì một bức ảnh bị chụp lén bởi người qua đường. Trong ảnh, Thanh Tâm trông kém xinh hơn hẳn ảnh tự đăng trên MXH. Vì vậy, không ít người đã để lại comment cho rằng cô nàng sống ảo và quá lạm dụng app chỉnh ảnh.

Bức ảnh cam thường của Thanh Tâm khiến dân tình xôn xao bàn tán

Liên hệ với Thanh Tâm, cô nàng cho biết: "Thật ra những tấm ảnh trên mạng là do nhiều bạn ghét mình nên kéo to mặt mình ra chứ bình thường không có bự như vậy đâu! Mà nếu có cũng không sao hết, mặt to mình khỏi tốn tiền mua mâm ăn chè".

Trước những ý kiến chê bai, Thanh Tâm tâm sự rằng mình không buồn vì đã quen bị đăng ảnh dìm. "Vì mấy khi ảnh dìm lại đẹp, ai bị chụp dìm mà không xấu đâu nè, mình bị dìm riết quen rồi. Còn khi đọc bình luận thì dù chê mình cũng cảm thấy rất vui vì đến bây giờ vẫn còn rất nhiều bạn quan tâm mình đến thế. Các bạn đã dành nhiều thời gian cho mình có nghĩa là các bạn đang quan tâm mình, ai lại đi buồn khi có nhiều người quan tâm cơ chứ?"

Chia sẻ về việc sống ảo, Thanh Tâm khẳng định ai cũng thích mình xinh xắn, hoàn hảo trong mắt người khác. Vậy nên, "nếu dùng app để khiến hình ảnh mình đẹp hơn, rạng ngời hơn và tự tin hơn thì ngại gì mà không dùng?". Tuy nhiên, cô bạn khẳng định mình vẫn rất tự tin khi để mặt mộc hay khi chụp ảnh bằng cam thường.

Thanh Tâm tự tin khi chụp ảnh cam thường

Hình ảnh của Thanh Tâm trên MXH

Tác giả: Jo

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn