Thành phố Hà Tĩnh: Xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông

Hệ thống giám sát gồm 98 cột gắn camera rải khắp các khu vực giao thông trọng yếu của thành phố Hà Tĩnh, kết nối về Trung tâm giám sát điều khiển.

Hệ thống giám sát gồm 98 cột gắn camera rải khắp các khu vực giao thông trọng yếu của thành phố Hà Tĩnh, kết nối về Trung tâm giám sát điều khiển. Cán bộ sẽ ghi nhận tình hình giao thông tại các địa điểm để thông báo cho các lực lượng cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý hạ tầng kịp thời xử lý các tình huống gây ùn tắc giao thông, cung cấp dữ liệu vi phạm an toàn giao thông cũng như thông tin các sự cố tai nạn giao thông trên địa bàn… Với hệ thống giám sát an ninh công cộng, giám sát biển số, giám sát vi phạm, hệ thống hỗ trợ trong truy tìm phương tiện, hành trình di chuyển của đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Trung tâm Giám sát điều khiển hướng đến việc đáp ứng được phần nào nhu cầu về kết nối, lưu trữ và chia sẻ thông tin cho người tham gia giao thông và các cơ quan, đơn vị phối hợp. Trung tâm sẽ liên tục cung cấp thông tin về tình hình giao thông cho cả người tham gia giao thông và các đơn vị quản lý…

Hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh không chỉ đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông mà còn phục vụ cho sự phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hướng tới xây dựng và phát triển thành phố thông minh. Sự có mặt của hệ thống camera sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trật tự và an toàn xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

