Thanh niên đâm chết bạn cùng xóm trọ vì tiếng pô xe máy

Theo Dân Trí, ngày 19/11, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Quốc (26 tuổi, ngụ phường Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Trường Vũ ở cùng nhà trọ với bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 0h, ngày 9/9/2020, sau khi nhậu xong chuẩn bị đi ngủ thì Quốc nghe tiếng xe máy của Vũ và một số người bạn khác chạy về nhà trọ (cùng với dãy phòng trọ nơi Quốc đang ở). Trong lúc chạy xe, Vũ cho xe nẹt pô lớn và nói chuyện to tiếng tại phòng trọ làm Quốc ngủ không được.

Tức giận, Quốc đi ra la lớn về phía nhóm của Vũ rằng nói chuyện nhỏ cho mọi người còn ngủ. Quốc còn hăm doạ nói lớn quá sẽ đánh Vũ cùng nhóm bạn “ngay và luôn”. Sau khi nghe Quốc hăm dọa, Vũ đã lên tiếng thách thứ

Do đang có hơi men sau buổi nhậu và bực tức sau lời thách thức của Vũ, Quốc lấy dao ra để đánh nhau với Vũ Thấy Quốc có dao, Vũ bỏ chạy vào phòng trọ, tuy nhiên, Quốc đã rượt theo vào phòng và đâm nhiều nhát làm Vũ tử vong.

Sau khi gây án Quốc đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt giam cho đến ngày đưa ra xét xử.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Hoàng Trí (49 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, Trí thuê trọ chung khu với Nguyễn Hòa Thuận (36 tuổi, huyện Mang Thít) tạm trú ở phường 3 (TP.Vĩnh Long). Trưa 15/9, Trí và Thuận xảy ra mâu thuẫn, nên Trí đã bỏ đi đến tối quay về cầm dao đến phòng anh Thuận kêu cửa.

Thuận thấy Trí cầm dao nên vội đóng cửa nhưng Trí đã xông vào đâm nạn nhân tử vong, sau đó lên xe máy do một thanh niên chờ sẵn, rời khỏi hiện trường. Đến trưa 16/9, Trí đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội, theo Công an nhân dân.

