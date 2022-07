Thanh niên chém người làng, đốt tài sản

Bị cáo Phạm Văn Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 13 giờ ngày 6/3/2022, Phạm Văn Hùng là người khuyết tật nặng (cụt chân) điều khiển xe mô tô của anh P.V.H (anh trai Hùng) đến chợ Sen, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ mua 1 con dao và 2 can nhựa (loại 0,5 lít). Sau đó, Hùng mua xăng đổ vào 2 can nhựa.

Mua xăng xong, Hùng đến nhà vợ chồng ông T.V.N (sinh năm 1968) và bà N.T.T (sinh năm 1969), trú tại xóm 2, xã Nghĩa Đồng. Khi đến nhà thấy ông N và bà T đang cho cháu ngoại ăn cơm trước phòng ngủ, Hùng cầm dao và 2 can xăng đi vào nhà. Đối tượng đi đến chỗ bà T rồi dùng dao chém một nhát trúng vào cẳng tay phải của bà T.

Hoảng hốt, bà T và ông N bế cháu ngoại chạy ra ngoài đường. Lúc này, Hùng lấy 1 can xăng đổ ra giữa nền nhà khu vực phòng ngủ và lấy can xăng còn lại đến khu vực ki ốt bán dụng cụ thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình ông N. Đối tượng dùng bật lửa gas đốt làm cháy một số dụng cụ thức ăn chăn nuôi ở cửa hàng.

...

Sau đó, thấy bà T đang băng bó vết thương trước cửa hàng gần nhà, Hùng tiếp tục cầm dao sang đe dọa nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, Hùng cầm dao quay lại nhà ông N chém vào tủ nhôm kính bán hàng và lấy 06 chai đựng mật ong bằng thủy tinh ném vào tường, kính cửa sổ rồi đi xe về nhà.

Bản kết luận giám định pháp y kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà T. do thương tích gây nên hiện tại là 13%; tổng thiệt hại về tài sản là 3.490.000 đồng.

Quá trình điều tra ông T.V.N và bà N.T.T yêu cầu Phạm Văn Hùng phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe và thiệt hại về tài sản 49.135.710 đồng. Tại phiên tòa, bị cáo và bị hại tự thỏa thuận thống nhất Hùng bồi thường cho bà T 48.552.952 đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên án Phạm Văn Hùng 24 tháng tù giam cho tội Cố ý gây thương tích; 24 tháng tù giam cho tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt Phạm Văn Hùng là 4 năm tù giam.

Tác giả: Trần Mạnh

Nguồn tin: tuoitrethudo.com.vn