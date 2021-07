Thanh niên 20 tuổi trèo qua hàng rào thép, trốn khỏi khu cách ly đi chơi với người yêu đang ở ngoài chờ sẵn

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip trốn cách ly của một nam thanh niên khiến dân mạng phẫn nộ.

Nam thanh niên trèo tường đi chơi với bạn gái

Theo hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại cho thấy, một nam thanh niên đang cố gắng trèo thoát ra khỏi tường rào bằng thép. Phía bên ngoài là một cô gái trẻ đang đi xe máy dừng đợi sẵn, cô gái này mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang kín mít.

Nam thanh niên trèo rào sắt ra gặp bạn gái đang đứng chờ sẵn.

Sau một hồi cố gắng trèo qua, nam thanh niên đã bật khỏi hàng rào thép và lên xe để cô gái này chở đi mất.

Được biết, sự việc xảy ra tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin từ người chia sẻ clip, cặp đôi này đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc sau đó và cô gái đã được đưa đi cách ly cùng nam thanh niên trên.

Hiện tại đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ cùng loạt bình luận ngao ngán với ý thức chống dịch của nam thanh niên trẻ trong đoạn clip.

