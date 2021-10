Thanh Hóa: Bột ngũ cốc HANA NATURAL không phép được quảng cáo công dụng như thuốc chữa bệnh

Nhãn hiệu bột ngũ cốc HANA NATURAL chưa được cấp Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm.



Thời gian dài vừa qua, trên mạng xã hội có hàng loạt các sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng được quảng cáo với công dụng thần kỳ và được rao bán tràn lan. Tuy nhiên, không ít khách hàng nghi ngờ về công dụng sản phẩm trước những lời quảng cáo có cánh của người bán hàng.

Tìm hiểu của Phóng viên Thương hiệu- Công luận đã phát hiện hàng loạt dấu hiệu vi phạm từ những sản phẩm mang nhãn hiệu HANA NATURAL.

Cụ thể, cả 4 sản phẩm mang nhãn hiệu này đều chưa được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa có thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, nhưng đã quảng cáo như thần dược.

Theo thông tin quảng cáo rao bán trên các trang mạng xã hội, sản phẩm bột ngũ cốc HANA NATURAL có 4 dòng sản phẩm chính gồm: Bột ngũ cốc ăn kiêng dành cho người tiểu đường gồm: Bột tách béo dành cho người béo, ăn kiêng; Bột ngũ cốc lợi sữa; Bột ngũ cốc dinh dưỡng tất cả đều mang nhãn hiệu HANA NATURAL.

Nguyên liệu chính để sản xuất là các loại hạt được trộn lẫn, nhưng chưa được các cơ quan chức năng kiểm định.



Trong đó, sản phẩm Bột tách béo HANA NATURAL được quảng cáo như thuốc chữa bệnh với công dụng rất tốt cho sức khỏe, giảm mỡ máu, kích thích nhu động ruột, ngừa táo bón, điều trị huyết áp cao, hỗ trợ người béo giảm cân tự nhiên an toàn. Phòng chống ung thư và làm nở ngực, săn chắc ngực…

Cùng với đó, sản phẩm bột ngũ cốc lợi sữa HANA NATURAL được quảng cáo giúp cải thiện chất lượng sữa của người mẹ, giúp sữa nhiều, giúp sữa thơm hơn, đặc hơn, nhiều dưỡng chất và mát sữa cho bé bú; giữ vóc dáng không bị tăng cân hay giảm cân khi nuôi con; tăng cường sức đề kháng cho bản thân, giúp mát gan, thải độc…

Ngoài ra, bột ngũ cốc ăn kiêng HANA NATURAL dành cho người tiểu đường được quảng cáo có tác dụng ổn định đường huyết, giảm tiểu đường, giúp sản sinh Lignans, loại bỏ Cholesterol xấu trong cơ thể, rất tốt cho người tiểu đường, hỗ trợ chống lại đau tim và ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm tỷ lệ tử vong do các biến chứng tim mạch, giảm tỷ lệ tử vong do các biến chứng tim mạch như nhồi máu cơ tim, đau tim thấp ở người mắc tiểu đường.

Cuối cùng là sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng HANA NATURAL giúp tăng cường trí nhớ, giảm cholesterol trong máu, bổ tâm tâm tỳ, dễ ngủ, ăn ngon miệng, phòng chống ung thư; bổ gan, tim tiêu nóng, giải độc, giảm thân nám, cung cấp vitamin C làm đẹp, trị mụn, chống oxi hóa.

Sản phẩm bột ngũ cốc ăn kiêng HANA NATURAL dành cho người tiểu đường được quảng cáo trên trời, có tác dụng hỗ trợ chống lại đau tim và ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

...



Ngoài việc quảng cáo các công dụng "trên trời", thì trên nhãn các sản phẩm còn liệt kê hàng chục loại hạt có trong sản phẩm được trộn lẫn, nhưng chưa được kiểm định thành phần dinh dưỡng, khiến người tiêu dùng càng không khỏi hoang mang trước công dụng của sản phẩm.

Theo thông tin phóng viên có được, các sản phẩm trên được quảng cáo với công dụng thần thánh, có lợi cho sức khoẻ, hỗ trợ phòng chống bệnh ung thư, tiểu đường với giá cả không hề rẻ, được sản xuất thủ công, có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm?

Trên bao bì sản phẩm có ghi rõ mã vạch. Tuy nhiên, mã vạch sau khi được quét không chứa các thông tin liên quan tới doanh nghiệp sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đăng ký…Tất cả sản phẩm này đều ghi giấy phép an toàn thực phẩm; hạn sử dụng 18 tháng kể từ khi mở nắp hộp; không ghi ngày sản xuất; không thể hiện đơn vị sản xuất; trên bao bì gắn các địa chỉ sản xuất khác nhau...

Các sản phẩm bột ngũ cốc mang thương hiệu HANA NATURAL chưa được các cơ quan chức năng cấp phép, nhưng đang bán tràn lan trên thị trường, với công dụng như thuốc chữa bệnh.



Nghi ngờ trước thông tin được in trên bao bì sản phẩm cùng những lời quảng cáo có cánh từ cơ sở sản xuất, Phóng viên trao đổi với ông Đoàn Văn Quang- Trưởng phòng Thanh Tra Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẳng định:

“Tất cả các sản phẩm mang nhãn hiệu HANA NATURAL nói trên chưa được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm”.

Ông Quang cho biết thêm: “Đây là những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Do vậy, muốn lưu hành sản phẩm và quảng cáo sản phẩm phải được Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, phải có bản xác nhận công bố sản phẩm. Cả 4 sản phẩm trên đều chưa được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa làm thủ tục xác nhận công bố sản phẩm đối với những sản phẩm chế độ ăn đặc biệt theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, việc quảng cáo công dụng của sản phẩm là vi phạm quy định về An toàn thực phẩm”.

Đại diện Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cho hay, việc ghi giấy phép an toàn thực phẩm trên bảo bì sản phẩm HANA NATURAL là không đúng, bởi cơ quan này chưa hề cấp phép An toàn thực phẩm cho đơn vị nào sản xuất sản phẩm này. Ngoài ra, các sản phẩm này đang được đơn vị kiểm tra thành phần dinh dưỡng xem có yếu tố bất thường hay không.

Trước sự việc này, đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá kiểm tra để làm rõ các thông tin để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Theo đó, ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ). Trong đó, tất cả Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì không phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng tại Điều 6, nghị định này nêu rõ: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt”.

